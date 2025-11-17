HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

MTC retrocede con uso de chalecos para motociclistas, pero gremios insisten en medidas contra la inseguridad

El gremio de motociclistas pide acciones que la Policía Nacional del Perú ponga en estudio la prevención del robo de motocicletas, ya que los delincuentes usan los vehículos robados para delinquir.

El MTC ha modificado la normativa de obligatoriedad en el uso de chalecos y cascos distintivos de los motorizados. Foto: Composición LR
El MTC ha modificado la normativa de obligatoriedad en el uso de chalecos y cascos distintivos de los motorizados. Foto: Composición LR

Luego de continuas reuniones entre representantes de la comunidad motera del Perú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha dispuesto que el uso de chalecos solo será obligatorio en un estado de emergencia y si es que así requiere. A través del Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, se aprobó las modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1216 y el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT).

Los cambios precisan las condiciones para el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad por parte de los conductores y acompañantes de motocicletas. Pese a que el gremio de motociclistas ha respaldado la reciente modificación del MTC, piden que se tome medidas urgentes contra la inseguridad a la que también están expuestos diariamente.

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Inician sanciones a motociclistas en Lima y Callao: estas son las multas por no cumplir la nueva norma sobre chalecos y cascos

Suspenden uso obligatorio de chalecos para motociclistas

La modificación indica que las sanciones por no usar el chaleco con el número de placa del vehículo solo se aplicarán durante periodos de estado de emergencia, no de manera general, y únicamente si la norma de la declaratoria contiene la medida del uso obligatorio del distintivo. Cabe precisar que este viernes 21 de noviembre culmina la disposición declarada por José Jerí.

"Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el premier para entregarle un análisis de impacto constitucional sobre el tema de los chalecos. Por ello, nos anunciaron estos nuevos cambios. Estamos conforme. Desde este 17 de noviembre no es obligatorio su uso", sostuvo Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú.

Cabe precisar que las infracciones sobre el uso de chalecos distintivos en motocicletas se sancionaban mediante el código G.68 (no portar el chaleco) y G.69 (impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco). En ambos casos, la multa ascendía a S/ 428 (8% de la UIT), implica la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Motociclistas protestan tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso del chaleco y restricciones

Modificaciones en el uso del casco motorizado

La disposición permite que el visor del casco no sea necesariamente transparente, siempre que forme parte del diseño original certificado de fábrica. Asimismo, se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo. Por ello, el conductor podrá elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno.

"Entró en vigencia el uso de los cascos certificados. Se puede utilizar cualquier de los 4 tipos que hay y que tenga la reglamentación adecuada. Todos los motociclistas tenemos que cumplir con ello", precisó Danny Mendoza.

Pedido urgente para frenar la criminalidad

En la misma línea, el gremio de moteros del Perú ha solicitado una reunión con el Ministerio del Interior a fin de enfrentar la creciente criminalidad. "Estamos a la espera que el Gobierno nos llame para seguir trabajando con el tema de la inseguridad que hay en todo lado", precisó Mendoza.

José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas del Perú, solicitó que "la policía ponga en estudio la prevención del robo de motocicletas", ya que son los mismos delincuentes quienes usan los vehículos robados para delinquir posteriormente.

