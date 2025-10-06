HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

El dirigente transportista respondió al ministro del Interior, quien minimizó la muerte del chofer asesinado en San Juan de Miraflores la noche del sábado 4 de octubre por su nacionalidad. "Era venezolano (...) no ha sido extorsión", dijo.

Martin Ojeda responde a Ministro del Interior
Martin Ojeda responde a Ministro del Interior | Composición LR

El pasado 5 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Malaver, cuestionó públicamente el paro de transportistas convocado tras el asesinato de un chofer en San Juan de Miraflores, señalando que “no necesariamente” se trató de un caso de extorsión y destacando que la víctima era extranjera. “No pueden así, tan alegremente, decir que ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro”, declaró el titular del Mininter, minimizando el hecho en medio de la ola de violencia que golpea al sector.

Ante esta respuesta, Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), respondió en RPP, rechazando la manera en que el representante de la cartera trata la situación. “No es simplemente un fallecido, porque simplemente un fallecido dejó a una familia e hijos. Simplemente a un fallecido se le cortó su futuro. No son simplemente 47 fallecidos”, afirmó.

Martín Ojeda: "No se puede trabajar en estas condiciones"

Para Martín Ojeda, la reacción del Gobierno revela un profundo desconocimiento y desinterés por la realidad que viven los conductores. “Nos sorprende su sorpresa, ya que en las reuniones del sábado, domingo y martes fuimos claros: el grito de desesperación ya no daba más”, indicó.

Ojeda defendió la decisión del paro de 24 horas como una medida legítima frente a una violencia que ya ha cobrado múltiples vidas. Además, respondió a las declaraciones del ministro de que los transportistas prácticamente le habían "aplaudido" debido a su gestión: “No somos mezquinos en reconocer el trabajo de la Policía, pero esta situación ya ha llegado a un punto de inflexión. No se puede seguir operando cuando no hay garantías mínimas para salir a trabajar”.

Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano"

En sus declaraciones del día domingo, Malaver intentó deslegitimar el paro argumentando que aún no se confirmaba que el asesinato del conductor estuviera vinculado a la extorsión. Según el ministro, la víctima, Daniel José Cedeño Alfonso, era de nacionalidad venezolana y su muerte podría estar relacionada con asuntos personales.

“La esposa también es venezolana, están separados y en proceso de divorcio. Y es por eso que no podemos aventurarnos (a decir que fue víctima de extorsión)”, señaló Malaver.

