Sociedad

Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

La PNP informó que el operativo se inició tras detectar un vehículo sospechoso que se preparaba para cometer asaltos en la zona. Dos agentes resultaron heridos durante la intervención.

En un operativo en Santa Anita, Lima, la Policía Nacional detuvo a un presunto ladrón de casas en medio del estado de emergencia. Dos agentes resultaron heridos durante la intervención.
En un operativo en Santa Anita, Lima, la Policía Nacional detuvo a un presunto ladrón de casas en medio del estado de emergencia. Dos agentes resultaron heridos durante la intervención. | La República. | Mabel Alva.

En pleno estado de emergencia decretado en Lima y Callao por 30 días, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en el distrito de Santa Anita que terminó con la captura de presuntos 'robacasas'. Durante la intervención, dos efectivos resultaron heridos luego de que los delincuentes intentaran escapar a toda velocidad. Según informó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, los agentes detectaron un auto sospechoso que, al parecer, se desplazaba junto a otra banda con la intención de cometer asaltos tipo raqueteo en la zona.

“El vehículo negro se desplaza por estas zonas, en compañía de otros criminales con la finalidad de ver el descuido de los propietarios de inmuebles (...) Es ahí cuando se percata de que con el personal policial los veníamos siguiendo. Él se estaciona y el oficial abre el vehículo. Al momento de aperturar el vehículo, este sujeto se fue a toda velocidad y se dio a la fuga botando con la puerta abierta a un policía. Para que no se escape, otro oficial cogió el timón y resultó herido tras ser arrastrado 30 metros”, explicó el oficial ante los medios, entre ellos, La República.

Operativo deja a dos agentes heridos

Los agentes heridos durante el operativo son:

  • Teniente PNP Luis Fernando Juarez Velasquez. Estado de salud: grave, con fractura en el cráneo, pero fuera de peligro.
  • Suboficial Superior PNP Seferino Tarazona Valladares. Estado de salud: policontuso de la pierna izquierda.

Ambos han sido trasladados al hospital de la Policía.

lr.pe

¿Quién fue detenido tras el operativo?

El conductor fue identificado como José Rafael Cossco Vásquez, quien presenta antecedentes por hurto agravado y estaría vinculado a familiares con historial delictivo. La PNP continúa con las investigaciones para determinar si el detenido forma parte de una red de asaltantes que operaba en distintos puntos de Lima Este.

Según el coronel Montúfar, encontraron un arma de fuego, municiones y una caja fuerte. Además, indicó que Cossco sería parte de una familia que se dedica a la delincuencia. Su hermano, Manuel Cossco Vasquez alias “chino Mañuco”, registra antecedentes por robo.

