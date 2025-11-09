Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Conoce los resultados de La Tinka de este domingo, 9 de noviembre. | Foto: La Tinka

La Tinka llevará a cabo este domingo 9 de noviembre el sorteo del pozo millonario de más de S/8.000.000, organizado por Intralot. Con las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', los jugadores pueden incrementar sus opciones de premio. La transmisión del evento se realizará a las 10:50 p.m. por América TV, y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Para participar en La Tinka es importante recordar el horario límite de compra para las cartillas se pueden adquirir hasta las 9:50 p. m. los días de sorteo. Estos son los miércoles y domingo.