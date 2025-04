Asesinato de Luis Producer y 26IS: cantantes urbanos fueron baleados cerca a la discoteca Denbow en VMT

Durante la madrugada del 14 de abril, las calles de Lima se volvieron a teñir de rojo tras una balacera en Villa María del Triunfo (VMT). Dos cantantes de trap fueron acribillados en los exteriores de la discoteca 'Denbow' ubicado en la avenida El Triunfo a dos cuadras de la comisaria del distrito. Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio Venegas, conocido como 'Luis Producer', y José Israel Oria Infante, cantante llamado como 26IS.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, las víctimas se habían dirigido a un puesto de comida rápida luego de realizar una presentación en el club nocturno. En ese momento, los cantantes urbanos fueron atacados por presuntos sicarios hasta la muerte. Su acompañante identificado como Ricardo Yapurisi Givera resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, su pronóstico es reservado.

Presunto caso de ajuste de cuentas

La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que se trataría de un presunto caso de ajuste de cuentas o de extorsión debido a la modalidad del ataque. Al lugar llegaron representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cadáveres para trasladarlo a la morgue central de Lima.

Este caso de doble asesinato de suma a los 228 casos de homicidios ocurridos en Lima Metropolitana y el Callao durante el 2025, a pesar de que nos encontramos en pleno Estado de Emergencia dictado por el gobierno de Dina Boluarte.

Familiares denuncian irregularidades

El manager de 'Luis Producer' denunció a Buenos Días Perú que la Policía retuvo las pertenencias del artista irregularmente y sin la presencia de un fiscal. "Nos quieren hacer firmar un acta como que nos están entregando la billetera con 80 soles, y yo sé que él tenía s/2, 200 que retiró como adelanto de un trabajo. Tengo todo grabado", expresó.

Asimismo, el representante musical negó que se trataría de un ataque de extorsión porque no habían recibido amenazas previas: "No tengo las más mínima idea, no hemos recibido amenazas. Desconozco del tema". Las víctimas formaban formaban parte de un circuito musical urbano del género 'malianteo', en el que 'Luis Producer' era considerado el máximo exponente a nivel nacional.

