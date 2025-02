Una madre ha presentado una denuncia pública contra el hospital Sergio Bernales en Collique tras un incidente que involucró la caída de una incubadora que contenía a su bebé de 16 días de nacido. El hecho ocurrió la noche del jueves 6 de febrero y causó la profunda preocupación de la madre de familia, quien acudió a los medios de comunicación para contar lo sucedido.

La mujer, identificada como María López, relató que su hija se encontraba en la incubadora cuando esta se habría caído por una presunta negligencia médica. Tras lo sucedido, el hospital inició una investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados en este incidente.

Madre de familia denuncia presunta negligencia tras caída de incubadora de su bebé

La madre de familia, visiblemente afectada por lo sucedido, expresó su indignación ante las cámaras de 'El Dominical' de Panamericana. "Mi hijita la traje para que pase una cita. Luego me dicen que necesita una fototerapia porque presentaba un color amarillento. (...) Me piden exámenes que lo haga por fuera, pero por la hora, ya no había laboratorios confiables y no me iban a dar un resultado más realista de cómo está mi bebé. El doctor me dice que la vamos a internar para la fototerapia para ver que nada era invasivo", contó la mujer sobre el motivo por el que la bebé se quedó en el hospital aquella noche.

"Mi bebé entró estable y sana. Me voy a comprar pañales el jueves en la noche. A mí me informan cuando llevo los materiales (pañales), la jefa del área de UCI me informa y me dice 'señora, la bebé está estable, se ha caído de la incubadora en uno de los huequitos que tiene la incubadora para meter las manos, de ahí se ha caído'. ¿Cómo una bebé de 2 kilos 480gramos de 48 centímetros ha podido pasar por ese huequito, caerse y golpearse?", acotó la madre de familia.

Hospital Sergio Bernales inició una investigación

De acuerdo a la versión de la madre, no se ha identificado al responsable de la caída de su bebé, pues la encargada del área solo fue notificada de lo sucedido. En tanto, la recién nacida continúa en observación tras el golpe que sufrió producto de la caída. Por su parte, el hospital Sergio Bernales comunicó que han iniciado con las investigaciones del caso a fin de determinar las responsabilidades del personal involucrado en este incidente.

Hospital Sergio Bernales anunció que se iniciará una investigación tras lo sucedido. Foto: Hospital Sergio Bernales.

"El hospital anuncia que ha dispuesto que se realice una investigación y el proceso respectivo para poder determinar los hechos y así establecer las responsabilidades del caso", se lee en el comunicado del hospital. Además, producto de la caída, se le diagnóstico a la bebé un traumatismo encéfalo craneano y hematoma subdural derecho y que, por el momento, no requerirá de una intervención quirúrgica.