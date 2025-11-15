Indecopi advierte sobre riesgo de incendio en ciertos modelos de cargadores y baterías Belkin
Indecopi alerta a la ciudadanía sobre el riesgo de sobrecalentamiento y posibles incendios en productos de Belkin International, incluyendo cargadores y baterías.
Indecopi emitió un comunicado de advertencia a la ciudadanía sobre el peligro que representan varios productos de la empresa Belkin International, Inc., por la alta probabilidad de sobrecalentamiento y riesgo de incendio en sus cargadores y baterías. Por ello, la empresa emitió un informe sobre los recientes casos que involucran estos productos y procedió con el retiro de dos de ellos a fin de no poner en peligro la vida de las personas.
Esto representó un gran riesgo para las personas que adquirieron estos productos, ya que están expuestas a posibles fallas eléctricas que podrían causar daños materiales o incluso poner en peligro su integridad física.
El pronunciamiento de la empresa Belkin sobre el retiro de sus productos fue comunicado a Indecopi para su evaluación y difusión. Foto: Alertas de consumo - Indecopi
El peligro inminente al contar con los modelos de cargadores y baterías Belkin
La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor informó que el primer caso relacionado con estos productos corresponde a 194 baterías externas 'Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K', modelo BPB002, fabricadas entre mayo de 2020 y diciembre de 2024 en China. La empresa señaló que los componentes de estos aparatos presentan un alto riesgo de sobrecalentamiento y posibilidad de incendio.
Asimismo, se reportó otro caso que involucra 62 cargadores inalámbricos 'Belkin Auto-Tracking Stand Pro', modelo MMA008, fabricados entre noviembre de 2023 y junio de 2024 en Vietnam, los cuales presentan el mismo riesgo de sobrecalentamiento de sus componentes debido a la presencia de litio.
La importancia de reportar cualquier tipo de incidencia con los productos de alto riesgo
Indecopi informó a los usuarios que podrán solicitar el reembolso directamente al proveedor escribiendo al correo notices@belkin.com. También pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace proporcionado por la empresa: https://belkin.my.site.com/supportforms/es/product-recall-form.
Además, la máxima autoridad en defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual recuerda que la ciudadanía puede reportar cualquier incidencia vinculada a la comercialización de estos u otros productos a través del siguiente enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.