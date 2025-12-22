HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Perú bajo observación de la ONU: ley del Congreso que elimina el enfoque de género restringiría derechos humanos

El pronunciamiento destaca que la norma también penaliza arbitrariamente a defensores de DD. HH., contraviniendo compromisos internacionales asumidos por Perú. Además, señalaron que ya han establecido comunicación formal con el Gobierno para manifestar sus inquietudes.

Expertos de la ONU alertan que la reciente ley peruana, que elimina el concepto de género en políticas públicas, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Expertos de la ONU alertan que la reciente ley peruana, que elimina el concepto de género en políticas públicas, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. | composición LR

Expertos y expertas de las Naciones Unidas advirtieron que la ley aprobada por el Congreso peruano que elimina el concepto de género de políticas públicas clave representa un grave retroceso para los derechos humanos en el Perú, en particular para la igualdad y la no discriminación de niñas, mujeres y personas de la comunidad LGBTQ.

En un pronunciamiento difundido desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los expertos advirtieron: “Al sustituir el género por el sexo biológico, la legislación propuesta debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas”.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Para las y los especialistas, estos cambios “socavan los objetivos transformadores de la igualdad de género”, ya que la equidad y la igualdad de oportunidades “no pueden sustituir, por sí solas, a la igualdad de género”.

PUEDES VER: Congreso elimina el enfoque de género y ordena sustituir la Educación Sexual Integral en el sistema educativo

lr.pe

ONU exhorta al Gobierno a observar la ley

El pronunciamiento también expresa preocupación por las restricciones a la cooperación del Estado con organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que impulsan demandas o denuncias internacionales contra el Perú. Según la ONU, la norma podría penalizar de forma arbitraria a defensores de derechos humanos y a organizaciones que trabajan contra la discriminación de personas LGBT.

Asimismo, advirtieron sobre la eliminación del requisito de armonizar las políticas nacionales con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado peruano. “Estas medidas se suman a una preocupante tendencia de iniciativas legislativas regresivas que no se ajustan a las normas regionales e internacionales”, señalaron.

Ante este escenario, los expertos instaron al Gobierno a observar la ley y a reafirmar su compromiso con las obligaciones internacionales en DD. HH. Indicaron, además, que ya se han comunicado formalmente con el Estado peruano para expresar sus preocupaciones.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena a la Municipalidad de Lima cancelar el uso de caballos en calesas que pasean en el Centro de Lima

lr.pe

Congreso aprobó la norma en medio de debate político

El Congreso aprobó el pasado 19 de noviembre el proyecto de ley 8731/2024, denominado Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La norma elimina referencias explícitas a la igualdad de género, reemplazándolas por términos como “equidad” o “igualdad de oportunidades”, y dispone cambios en una amplia gama de leyes y políticas vigentes. Además, suprime menciones a los derechos sexuales y reproductivos y restringe el acceso a la educación sexual integral (ESI).

La iniciativa fue aprobada por el Pleno con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, y reemplaza por completo la Ley 28983, vigente desde 2007. Fue impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, quien defendió la reforma señalando que esta restituye una “igualdad auténtica” ante lo que considera “distorsiones” introducidas en años recientes.

Durante el debate, la congresista Susel Paredes advirtió que el cambio normativo supone un retroceso de varias décadas y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

¿Qué cambia con la nueva norma?

Entre los principales efectos, se establece que todas las entidades del Estado deberán adecuar sus políticas públicas en un plazo máximo de un año. El Ministerio de la Mujer tendrá que emitir nuevos lineamientos para aplicar el enfoque definido por la ley, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas contará con 90 días para ajustar su estructura programática.

Además, la norma deroga la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), que hasta ahora orientaba las acciones estatales para la prevención de la violencia y la reducción de brechas entre hombres y mujeres.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

LEER MÁS
Es falso que la ONU se pronunció a favor de la liberación y restitución del expresidente Pedro Castillo

Es falso que la ONU se pronunció a favor de la liberación y restitución del expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue

La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS
Resultados UNAC 2025-II: link oficial con la lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión de este 21 de diciembre

Resultados UNAC 2025-II: link oficial con la lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión de este 21 de diciembre

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025