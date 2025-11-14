HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Sociedad

Escolares peruanos con discapacidad visual luchan por la inclusión y el acceso a la educación sin violencia

La directora de Innova School, Rosario Aliaga, destacó la importancia de fomentar la empatía entre los estudiantes para transformar la sociedad. La iniciativa "Tejiendo lazos de empatía" busca sensibilizar a los escolares sobre las realidades en otras instituciones.

Los estudiantes del Innova School se reunieron con escolares de la I.E. Luis Braille. Foto: Composición LR/Francisco Erazo URPI-LR
En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Institución Educativa Luis Braille asistió a la actividad de concientización denominada "Tejiendo lazos de empatía", realizado por Innova School, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. La directora del colegio en mención, Rosario Aliaga, destacó que la iniciativa parte con la finalidad de que sus estudiantes transformen el mundo con base en la empatía. "Es un valor que tenemos que fortalecer todos los días, con mayor razón en nuestra sociedad actual", precisó para La República.

"Este proyecto nos ayuda fortalecer la inclusión y la resiliencia, un valor que aprendemos de nuestros hermanos estudiantes de la I.E. Luis Braille", sostuvo la directora. La interacción entre ambos colegios ha permitido que los escolares del Innova School puedan empatizar y entender cómo se desenvuelven quienes tienen alguna discapacidad visual.

PUEDES VER: Personas con discapacidad protestan frente al MIMP y exigen que se otorgue permiso para trabajar en la vía pública: ''No atienden nuestras necesidades''

"Tejiendo lazos de empatía", una forma de luchar por la inclusión

Rosa Aliaga sostiene que no solo los alumnos deben desarrollar la empatía con aquellos que presentan una discapacidad, sino también los padres de familia y la sociedad en general. Por ello, la campaña proyecta a trabajar en este valor desde temprana edad. "Necesitamos llegar al corazón", añadió. Asimismo, precisó que cada escuela es libre de formar alianzas con otras instituciones en favor de fortalecer las interacciones entre los estudiantes.

Sócrates López, docente del colegio Luis Braille, aseguró que lleva cuatro años enseñando a menores con discapacidad visual. "Por azares de la vida me dieron esta plaza docente. Al llegar sentí un cariño inmenso de los chicos. Son bien comunicadores, estuve muy acogido", precisó tras revelar que a través de la empatía pudo conectar y comprender a su alumnado.

Según cuenta López, él aprendió a comunicarse en braille a través de tarjetas didácticas que compartía con sus estudiantes. "Es fácil, pero tienes que hacerlo a diario", acotó, en referencia a que el aprendizaje es constante. Asimismo, resaltó que para lograr entender a su alumnado, tuvo que ser empático con ellos. "Ya no puedes enseñar tradicionalmente, el cambio es absoluto", sostuvo.

PUEDES VER: “El deporte me dio una segunda oportunidad”: Fundación Ruedas Mágicas lanza velada cultural por la inclusión

La búsqueda de una educación sin violencia ni acoso

El docente considera que los alumnos con discapacidad visual son "más capaces y sensibles". Incluso, destacó que uno de los profesores, quien es invidente, suele ganar en campeonatos de ajedrez dentro de la institución. Por este motivo, considera que no deben existir brechas entre la sociedad y que todos los alumnos deben ser tratados por igual dentro de un salón de clases.

Wheller Espinoza, docente del colegio Luis Braille, estudió en la misma institución, ya que él perdió la vista por completo a los 8 años. Pese a ello, ha desarrollado la capacidad de poder enseñar a sus alumnos como cualquier otro profesor. "Es muy significativo para mi y mi familia. Ir a un ambiente, donde la persona encuentra nuevas alternativas provoca que recuperemos la autoestima. Es una esperanza más", precisó.

Por último, contó que se adapta fácilmente a la enseñanza a personas con discapacidad visual. "Tengo que estar al tanto del avance de la tecnología. Esto nos ha permitido superar muchas barreras. Aparte de leer libro en sistema braille, también lo podemos hacer digitalmente", agregó. Cabe recalcar que, en el camino a la inclusión en la educación, es necesario que se disponga de un ambiente adecuado para los alumnos, ya sea con implementos o con docentes que reduzcan las brechas para el acceso a la educación de calidad.

