Midis: 172 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias en el país

Los beneficiados con discapacidad estudian carreras que los ayudan a independizarse económicamente.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante el Programa Nacional Contigo, suscribió este año un convenio con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación para impulsar el desarrollo educativo de las personas con discapacidad severa y promover su autonomía económica.

Este acuerdo permitió que, hasta el momento, 172 usuarios del programa Contigo del Midis y 2 integrantes de sus hogares obtengan becas con todos los gastos pagados para estudiar carreras técnicas y universitarias, en diversas entidades privadas y públicas del país.

Los usuarios estudian carreras universitarias como Derecho y Ciencias Políticas, Educación, Ingeniería en Computación e Informática, Psicología, Biología y Ciencias Contables. Además, cursan estudios técnicos como Diseño Gráfico y Multimedia, Mecatrónica Automotriz, Diseño de Modas, Administración de Empresas, Gastronomía, Panadería y Pastelería, Bar y coctelería.

Los becarios del programa Contigo tienen la cobertura total de matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, movilidad local y la certificación oficial a cargo de las instituciones de educación superior en las que cursan sus carreras.

Las becas otorgadas por Pronabec tienen como objetivo promover la educación inclusiva de las personas con discapacidad, al otorgarles acceso a carreras universitarias y técnicas, para que puedan contar con empleos dignos en entidades públicas, empresas privadas o incluso iniciar sus propios emprendimientos para mejorar su calidad de vida.

Postula a Beca 18 del Pronabec

En ese marco, el programa Contigo informa a los usuarios y a los integrantes de sus hogares, que pueden postular a la Beca 18 del Pronabec. Estas son becas integrales para que jóvenes con alto rendimiento académico y en situación de pobreza o vulnerabilidad puedan estudiar una carrera profesional en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país.

La etapa de inscripción es de manera virtual y finalizará el 5 de octubre. Para más información ingresar a este enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8610640/7127253-documento_informativo_beca18_2026%282%29.pdf?v=1757367589