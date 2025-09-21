HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Midis: 172 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias en el país

Usuarios del programa Contigo obtuvieron becas del Pronabec, para estudiar carreras técnicas y universitarias, en diversas entidades privadas y públicas del país.

Los beneficiados con discapacidad estudian carreras que los ayudan a independizarse económicamente.
Los beneficiados con discapacidad estudian carreras que los ayudan a independizarse económicamente.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante el Programa Nacional Contigo, suscribió este año un convenio con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación para impulsar el desarrollo educativo de las personas con discapacidad severa y promover su autonomía económica.

Este acuerdo permitió que, hasta el momento, 172 usuarios del programa Contigo del Midis y 2 integrantes de sus hogares obtengan becas con todos los gastos pagados para estudiar carreras técnicas y universitarias, en diversas entidades privadas y públicas del país.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Pensión 65: Incluirán a mayores de 75 años en pobreza no extrema

lr.pe

Los usuarios estudian carreras universitarias como Derecho y Ciencias Políticas, Educación, Ingeniería en Computación e Informática, Psicología, Biología y Ciencias Contables. Además, cursan estudios técnicos como Diseño Gráfico y Multimedia, Mecatrónica Automotriz, Diseño de Modas, Administración de Empresas, Gastronomía, Panadería y Pastelería, Bar y coctelería.

Los becarios del programa Contigo tienen la cobertura total de matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, movilidad local y la certificación oficial a cargo de las instituciones de educación superior en las que cursan sus carreras.

Las becas otorgadas por Pronabec tienen como objetivo promover la educación inclusiva de las personas con discapacidad, al otorgarles acceso a carreras universitarias y técnicas, para que puedan contar con empleos dignos en entidades públicas, empresas privadas o incluso iniciar sus propios emprendimientos para mejorar su calidad de vida.

Postula a Beca 18 del Pronabec

En ese marco, el programa Contigo informa a los usuarios y a los integrantes de sus hogares, que pueden postular a la Beca 18 del Pronabec. Estas son becas integrales para que jóvenes con alto rendimiento académico y en situación de pobreza o vulnerabilidad puedan estudiar una carrera profesional en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país.

La etapa de inscripción es de manera virtual y finalizará el 5 de octubre. Para más información ingresar a este enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8610640/7127253-documento_informativo_beca18_2026%282%29.pdf?v=1757367589

Notas relacionadas
Pensión 65: Incluirán a mayores de 75 años en pobreza no extrema

Pensión 65: Incluirán a mayores de 75 años en pobreza no extrema

LEER MÁS
Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

LEER MÁS
En Perú, si tu hogar fue calificado como pobre por el Sisfoh 2025, estos son los beneficios sociales a los que podrías acceder desde ahora

En Perú, si tu hogar fue calificado como pobre por el Sisfoh 2025, estos son los beneficios sociales a los que podrías acceder desde ahora

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

Trump da ultimátum al régimen de Maduro y exigue repatriación de venezolanos en EEUU.: "El precio será incalculable"

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Este actual Congreso es el que más universidades públicas ha creado de forma populista

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

D.E.S.A.: la ruta del dinero de la mafia de extorsionadores que conduce a Venezuela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota