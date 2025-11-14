HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Enfen alerta posible regreso de Fenómeno El Niño en 2026: habría anomalías oceánicas en la costa peruana

El próximo informe climático del Enfen se publicará el 18 de noviembre con actualizaciones sobre el estado del mar. Los expertos señalan que, actualmente, las condiciones en el litoral peruano son normales, pero podría variar en los próximos meses.

Imarpe no descarta la presencia de Fenómeno El Niño luego del primer trimestre del 2026. Foto: difusión
Imarpe no descarta la presencia de Fenómeno El Niño luego del primer trimestre del 2026. Foto: difusión

El Fenómeno El Niño podría regresar a Perú a partir de abril de 2026, según estimaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Aunque todavía no existe una alerta formal, las autoridades anticipan la aparición de anomalías oceánicas y consideran necesario un monitoreo constante.

El presidente del Enfen, contralmirante Jorge Paz, explicó que un eventual cambio en las condiciones marinas favorecería la acumulación de masas de agua cálida frente a la costa, situación que podría evolucionar de manera repentina. Según sus declaraciones, este comportamiento ya generó episodios anteriores del mismo fenómeno.

Próximo informe climático

La Comisión Multisectorial Enfen presentará un nuevo reporte el 18 de noviembre, en el que se incluirán datos actualizados sobre las condiciones del mar y la atmósfera en el litoral peruano.

Imarpe sostiene que el fenómeno no se manifestará al menos hasta el segundo trimestre de 2026. En ese sentido, los especialistas monitorean de manera continua la temperatura superficial y otros indicadores relevantes que permitirán afinar el pronóstico.

Para declarar oficialmente la presencia de El Niño, el Enfen utiliza el Índice Costero (ICEN). Este considera activa la fase cálida cuando la región Niño 1+2 registra una anomalía térmica superior a +0,4 °C durante tres meses consecutivos.

Estado actual del litoral peruano

Según los expertos del Imarpe, los registros más recientes confirman que el mar peruano mantiene un comportamiento normal. Desde inicios de 2025, las temperaturas muestran una tendencia al enfriamiento, lo cual, de acuerdo con su análisis, reduce la probabilidad de un episodio cálido en el corto plazo.

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, indicó que se evalúan todos los datos disponibles y aseguró que cualquier variación relacionada con El Niño o La Niña será comunicada oficialmente. También remarcó que el seguimiento del comportamiento marino se mantiene de forma ininterrumpida.

Durante 2023 y 2024, el país vivió uno de los episodios más intensos en décadas. Las lluvias extremas, los desbordes y otros impactos afectaron gravemente a regiones como Piura, con pérdidas materiales de gran magnitud.

