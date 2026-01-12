HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Gastronomía

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Detrás de cada sabor tradicional hay una historia de encuentros culturales, creencias populares y memoria colectiva. En Lima, el dulce no solo se disfruta, también se hereda como parte viva de su identidad.

Postres tradicionales que forman parte de la identidad y cultura popular de Lima
Postres tradicionales que forman parte de la identidad y cultura popular de Lima | Foto: Composición LR

Solo faltan días para el Aniversario 491 de Lima, una fecha que invita a mirar su pasado y valorar todo lo que representa. Esta festividad de la 'Ciudad de los Reyes' es mucho más que una fecha en el calendario: es un momento para reconectar con su historia y celebrar su legado. La ciudad no solo destaca por sus monumentos o por su gente, sino también por aquello que endulza su memoria: su cocina. Y en ese universo culinario, el postre ocupa un lugar privilegiado.

Los dulces limeños son testigos del paso del tiempo y del mestizaje que define a la capital. Preparados con recetas heredadas de cada generación, representan una tradición viva que sigue conquistando paladares. A través de esta nota, conocerás la historia de cada uno de estos manjares que siguen presentes en la mesa y en la identidad limeña.

PUEDES VER: ¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

lr.pe

Los postres limeños más representativos en el aniversario de Lima

1. Picarones

Uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía peruana son los picarones, considerados una adaptación local de los buñuelos que llegaron con los españoles durante la época del Virreinato. En lugar de replicar la receta europea, las cocineras y los insumos locales dieron paso a una masa elaborada con zapallo y camote, que derivó en la forma de anillo que hoy los caracteriza.

Este dulce, tradicionalmente bañado con miel de chancaca, se popularizó en las calles de Lima desde el siglo XVIII y se convirtió en parte del repertorio de la cocina criolla, reflejando la fusión de saberes indígenas, técnicas europeas y aportes africanos.

Los ricos y crujientes picarones. Foto: A comer.

Los ricos y crujientes picarones. Foto: A comer.

2. Mazamorra Morada

Este dulce tiene como base el maíz morado, un insumo ancestral de los Andes. Durante la colonia, se le añadieron ingredientes como azúcar, frutas secas y especias, dando origen al postre que conocemos hoy.

La mazamorra morada refleja la unión entre las raíces indígenas y los aportes europeos, y es uno de los símbolos más representativos de la gastronomía limeña.

3. Suspiro a la limeña

El suspiro a la limeña es un postre tradicional de Lima que nació a mediados del siglo XIX. Combina una base dulce de manjar blanco con una capa suave de merengue aromatizado con vino dulce. Su nombre se le atribuye al poeta peruano José Gálvez Barrenechea, quien, al probar la preparación creada por su esposa Amparo Ayarza, la describió como “suave y dulce como el suspiro de una mujer”.

Este aperitivo representa la mezcla de influencias españolas y criollas, pues tanto el manjar blanco como el merengue llegaron al Perú desde la cocina europea y se adaptaron con técnicas locales hasta convertirse en un ícono de la repostería limeña.

El delicioso y riquísimo suspiro a la limeña. Foto: InSouth Magazine.

El delicioso y riquísimo suspiro a la limeña. Foto: InSouth Magazine.

4. Turrón de Doña Pepa

Es un dulce tradicional peruano estrechamente ligado a la devoción y la celebración del Señor de los Milagros en octubre. Su nombre honra a Josefa Marmanillo, conocida como Doña Pepa, una mujer afroperuana del valle de Cañete que, según la tradición, creó esta receta en el siglo XVIII como muestra de agradecimiento por haber recuperado la salud tras rezar al Cristo morado.

Este postre se prepara con tiras de masa aromatizada con anís que se hornean hasta quedar crujientes, se disponen en capas y se bañan con miel de chancaca. Finalmente, se adorna con grageas y confites de colores, convirtiéndolo en una delicia festiva y símbolo culinario del Mes Morado limeño.

5. Bola de Oro

Es un postre de la gastronomía limeña que nació durante la época colonial en los conventos, donde las monjas desarrollaron recetas dulces para celebraciones familiares religiosas como bautizos y primeras comuniones.

Esta torta se caracteriza por su forma de cúpula dorada y se elabora con capas de bizcocho intercaladas con mermelada de albaricoque, manjar blanco y nueces, cubiertas por una masa de yemas llamada maná y decoradas con figuras de pasta dulce.

Un postre quizás un poco menos conocido pero igual de rico que el resto. Foto: Un poco de sazón.

Un postre quizás un poco menos conocido pero igual de rico que el resto. Foto: Un poco de sazón.

Notas relacionadas
¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

LEER MÁS
Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

LEER MÁS
Estatua de Pizarro vuelve al centro de Lima por su 490 aniversario: solo hay 3 en el mundo

Estatua de Pizarro vuelve al centro de Lima por su 490 aniversario: solo hay 3 en el mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuándo es la Semana del Chilcano? Te contamos por qué es uno de los eventos más importantes de Perú

¿Cuándo es la Semana del Chilcano? Te contamos por qué es uno de los eventos más importantes de Perú

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Así puedes preparar el puré de manzana perfecto para Navidad: receta casera fácil, económica y con mucho sabor

Así puedes preparar el puré de manzana perfecto para Navidad: receta casera fácil, económica y con mucho sabor

LEER MÁS
Recetas fáciles de Navidad: las 5 ensaladas ideales para sorprender a la familia en Nochebuena

Recetas fáciles de Navidad: las 5 ensaladas ideales para sorprender a la familia en Nochebuena

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombre es acuchillado dentro de un spa frente a clientas tras ser perseguido en el Rímac

¿Vas a la piscina en Lima? Así puedes reconocer si es saludable en este verano 2026, según Digesa

Bono Escolaridad 2026 ya tiene fechas de pago en enero: quiénes cobran y cuánto recibirán

Gastronomía

¿Cuándo es la Semana del Chilcano? Te contamos por qué es uno de los eventos más importantes de Perú

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

Así puedes preparar el puré de manzana perfecto para Navidad: receta casera fácil, económica y con mucho sabor

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Fallece el destacado historiador Nelson Manrique a los 78 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025