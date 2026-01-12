Hombre es acuchillado dentro de un spa frente a clientas tras ser perseguido en el Rímac

Los delincuentes atacaron al hombre sin importar la presencia de testigos en el spa del Rímac. | Composición LR | América Noticias

Los delincuentes atacaron al hombre sin importar la presencia de testigos en el spa del Rímac. | Composición LR | América Noticias

Un hombre, aún no identificado, fue perseguido y atacado con un arma blanca por dos sujetos dentro de un spa ubicado en la calle Eduardo Dibós, en el distrito del Rímac. La víctima ingresó al local para refugiarse y fue agredida frente a clientas y trabajadoras.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el violento ataque, en el que el hombre recibió al menos tres puñaladas mientras pedía clemencia a sus agresores. Según testigos, este tipo de hechos delictivos son frecuentes en la zona.

Hombre es apuñalado tres veces

Vecinas del sector indicaron que el hombre vestía un polo negro y entró al salón de belleza para esconderse de sus atacantes. La tranquilidad del local se vio alterada por las súplicas del agredido, quien manifestó su desconcierto ante el ataque.

“Una señora vino a decirme que abajo estaban peleando. Luego vi a un chico con polo negro que había sido acuchillado por la espalda y se fue corriendo”, relató un testigo para América Noticias.

Tras el ataque, el hombre logró salir del spa y llegó hasta una pollería cercana para pedir ayuda, debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, los agresores huyeron con rumbo desconocido por la cuadra 1 de la mencionada calle.

Exigencias de los vecinos ante incremento de la inseguridad

Residentes de la zona expresaron su indignación frente a la ola de criminalidad que afecta al distrito. “Hace poco mataron a alguien por acá, otro por Mariscal. La delincuencia continúa”, denunció un vecino del Rímac.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades reforzar el patrullaje en los puntos de mayor incidencia delictiva. “Queremos que salgan a las calles. Eso podría ayudar a reducir, aunque sea un poco, la delincuencia”, expresó otro residente. La Policía Nacional mantiene el caso en investigación y revisa las cámaras de seguridad del establecimiento y de las zonas cercanas.

