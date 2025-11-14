HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Sociedad

A sus 89 años, enfermera técnica publica libro con anécdotas ocultas del hospital de Huancayo

Acompañada por su hijo Juan y sus perritos, la autora comparte más de 25 relatos vívidos de su trabajo en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo entre 1958 y 1985.

Una mujer mayor de 89 años publicó un libro titulado ‘Mis vivencias, 27 años en el hospital DAC’, en el que relata sus experiencias en el Hospital Alcides Carrión de Huancayo.
Una mujer mayor de 89 años publicó un libro titulado 'Mis vivencias, 27 años en el hospital DAC', en el que relata sus experiencias en el Hospital Alcides Carrión de Huancayo. | Foto: composición LR/FB - Hospital Daniel Alcides Carrión

Blanca Graciela Marín de Yépez, una mujer de 89 años, ha cumplido el sueño de su juventud: ser escritora. En ese sentido, ha logrado publicar recientemente un libro titulado ‘Mis vivencias, 27 en el hospital DAC’, donde relata sus anécdotas más llamativas ocurridas en el principal centro de salud de la región Junín, entre 1958 y 1985.

Acompañada por sus perritos ‘Bella’, ‘Zeus’ y ‘Chanel’, y con el respaldo de su hijo Juan Yépez —quien editó la obra e hizo todo lo posible para publicar sus más asombrosos recuerdos en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo—, Blanca Graciela Marín de Yépez se inspiró en sus experiencias de vida para dar forma a un testimonio que busca perdurar en el tiempo.

lr.pe

El libro que relata las experiencias de vida de la anciana de 89 años

A pesar de las tener dificultades auditivas y al momento de caminar, su capacidad para relatar sus vivencias de juventud cuando trabajaba en el Hospital Daniel Alcides Carrión no fue impedimento para cautivar a los lectores. Su libro cuenta con un total de 116 páginas en la que relata más de 25 anécdotas narradas con un lenguaje sencillo y ameno.

“Esta publicación demuestra que nunca es tarde para hacer realidad los sueños”, afirmó Juan Yépez, quien destacó que su madre “lee a diario periódicos, revistas, obras, resuelve crucigramas y clasifica recortes periodísticos” para sus tres hijos, nueve nietos y bisnietos.

lr.pe
La anciana cumplió su sueño de ser escritora gracias a la publicación de su obra. Foto: FB - Hospital Daniel Alcides Carrión

La anciana cumplió su sueño de ser escritora gracias a la publicación de su obra. Foto: FB - Hospital Daniel Alcides Carrión

Las anécdotas más llamativas del libro

Entre las anécdotas más destacadas que Blanca Graciela Marín de Yépez menciona en su libro, está aquella vez en la que un preso, que se encontraba esposado a la cama donde estaba internado, logró escapar del centro de salud pocos minutos después de ser escoltado por un técnico.

Asimismo, otro suceso que marcó la vida de Blanca Graciela Marín de Yépez fue el caso de una colega que mantenía una relación con un médico casado. Al ser descubierta y amenazada con un despido público por la jefa de enfermeras, la joven regresó a su cuarto, se puso su vestido de primera comunión, se colocó una corona de flores en la cabeza y consumió sustancias que le quitaron la vida. En ese momento, la noticia conmocionó al hospital, ya que, días después de su fallecimiento, parte del personal informó haber visto su alma en los pasadizos del centro de salud. Ante la situación, un sacerdote roció agua bendita en el hospital para poner fin al supuesto padecimiento del espíritu de la excompañera.

Otra experiencia que marcó para siempre a Blanca Graciela Marín de Yépez fue haber quedado atrapada en la morgue del hospital. Aquel suceso ocurrió cuando fue a ver a un bebé fallecido, como parte del protocolo que exigía trasladar el cuerpo al mortuorio sin importar la hora.

“Envolví el cuerpecito y lo llevé. A pesar de que era de día, sentí temor. Coloqué al pequeño en la pateadera de un difunto mayor. Entonces sentí que la puerta se cerraba con un estruendo. Por un momento me quedé paralizada, en medio de todos los cuerpos”, recuerda. Desde entonces, nunca volvió sola.

Mensaje para las nuevas generaciones que se dedican a la enfermería

La autora del libro también dedicó unas palabras para las nuevas generaciones que se van a dedicar a la enfermería; ''Siempre quieran a los pacientes, trátenlos bien. Es muy importante el buen trato, sentirse queridos, respetados para la recuperación de la salud'', aconsejó.

Además, sostiene que las quejas por maltrato hospitalario son reales y responden a la falta de vocación de servicio. Por ello, hace un llamado a las autoridades competentes para que garanticen un ambiente laboral óptimo para todo el personal de salud.

''Brinden un ambiente confortable, hagan que el ambiente se sienta cómodo y tenga confianza para transmitir todo lo que siente al médico'', declaró.

Una vida dedicada al servicio de salud

La mujer apodada cariñosamente como 'Chelita' en su seno familiar, enviudó hace un año y siete meses de Lizardo Yépez, con quien compartió 64 años de matrimonio tras conocerse a los 12 años. Fruto de su relación nupcial, tuvieron tres hijos: Carlos Enrique, José Alfredo y Juan Fernando.

Siguiendo esa misma línea, sus nietos también tomaron un camino de servicio en honor a su legado. Pablo es médico; Tatiana, enfermera; Gabriela, psicóloga; y Giovanna, médica veterinaria.

Finalmente, expresó su anhelo de abrir un albergue para personas adultas mayores en honor a su madre, María Cleofé, y no descartó la posibilidad de una segunda parte de su libro para seguir compartiendo más experiencias de vida. “Me faltaron contar más anécdotas, quizá para la segunda parte del libro. Ojalá haya espacio para mi libro en los periódicos y medios”, sostuvo.

