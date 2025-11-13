Kábala hoy jueves 13 de noviembre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buena

Sorteo de la Kábala este jueves 13 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala | Foto: Intralot

Sorteo de la Kábala este jueves 13 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala | Foto: Intralot

Este jueves 13 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 3.876.686 . En esta publicación se podrán consultar los números ganadores, la jugada más sobresaliente de la jornada y toda la información relevante sobre este tradicional juego de azar que continúa atrayendo a miles de personas en el Perú.

¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples de La Kábala?

Las jugadas múltiples de La Kábala cuestan según cuántos números marques: 6 números: S/2 (simple); 7 números: S/14; 8 números: S/56; 9 números: S/168; 10 números: S/420; 15 números: S/10.010. Estas tarifas aparecen en las guías oficiales de La Tinka y explican que el precio crece combinatoriamente al añadir números a la cartilla, manteniendo el base de S/2 para 6 números. Si agregas Chau Chamba, suma S/1 por jugada (total S/3 en jugada simple).

¿Puedo participar en La Kábala si no soy de Perú?

Sí, puedes participar desde el extranjero si eres mayor de 18 años y juegas por los canales oficiales de La Tinka (Kábala) registrados a tu nombre, ya que el reglamento exige solo mayoría de edad y registro válido de la jugada, no nacionalidad o residencia peruana específicas. En línea, debes crear una cuenta con datos personales y medios de pago aceptados por la plataforma local; el cobro de premios requiere verificación y cumplimiento de términos del operador. Si compras en Perú, basta con el boleto válido; para Chau Chamba aplican las mismas condiciones.