HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Sociedad

Kábala hoy jueves 13 de noviembre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buena

El jueves 13 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, que contó con un Pozo Buenazo acumulado de S/ 3.876.686, lo cual mantiene expectante a todos los participantes de este cuantioso sorteo.

Sorteo de la Kábala este jueves 13 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala
Sorteo de la Kábala este jueves 13 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala | Foto: Intralot

Este jueves 13 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 3.876.686 . En esta publicación se podrán consultar los números ganadores, la jugada más sobresaliente de la jornada y toda la información relevante sobre este tradicional juego de azar que continúa atrayendo a miles de personas en el Perú.

¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples de La Kábala?

Las jugadas múltiples de La Kábala cuestan según cuántos números marques: 6 números: S/2 (simple); 7 números: S/14; 8 números: S/56; 9 números: S/168; 10 números: S/420; 15 números: S/10.010. Estas tarifas aparecen en las guías oficiales de La Tinka y explican que el precio crece combinatoriamente al añadir números a la cartilla, manteniendo el base de S/2 para 6 números. Si agregas Chau Chamba, suma S/1 por jugada (total S/3 en jugada simple).

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Puedo participar en La Kábala si no soy de Perú?

Sí, puedes participar desde el extranjero si eres mayor de 18 años y juegas por los canales oficiales de La Tinka (Kábala) registrados a tu nombre, ya que el reglamento exige solo mayoría de edad y registro válido de la jugada, no nacionalidad o residencia peruana específicas. En línea, debes crear una cuenta con datos personales y medios de pago aceptados por la plataforma local; el cobro de premios requiere verificación y cumplimiento de términos del operador. Si compras en Perú, basta con el boleto válido; para Chau Chamba aplican las mismas condiciones.

Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Números ganadores de la Kábala hoy jueves 6 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Números ganadores de la Kábala hoy jueves 6 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre: docentes acatan huelga nacional y Minedu aclara situación de clases

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre: docentes acatan huelga nacional y Minedu aclara situación de clases

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Madre de familia sufre robo de auto que aún pagaba: lo usaba como delivery para vender menú en La Victoria

Madre de familia sufre robo de auto que aún pagaba: lo usaba como delivery para vender menú en La Victoria

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS
Bebé de 8 meses y su hermanito de 4 años sobreviven a caída de bus a abismo en Ocoña, Arequipa

Bebé de 8 meses y su hermanito de 4 años sobreviven a caída de bus a abismo en Ocoña, Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Sociedad

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Temblor en Perú hoy, 12 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reporte del IGP?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025