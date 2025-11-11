Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este martes 11 de noviembre La Kábala realizará un nuevo sorteo en el que un afortunado ganador podrá llevarse los S/3.808.604 del Pozo Buenazo. En esta nota consulta los resultados completos y la jugada ganadora de esta lotería del Perú.

¿Cómo se juega la Kábala?

Para jugar La Kábala debes escoger 6 números del 1 al 40. Si no quieres elegirlos tú, puedes marcar la opción “Al Azar”, y el sistema los seleccionará automáticamente. Dependiendo de los resultados puedes llevarte premios monetarios que van desde los S/3 hasta el Pozo Buenazo.