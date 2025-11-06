HOYSuscripcion LR Focus

Números ganadores de la Kábala hoy jueves 6 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Intralot realiza el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta ocasión, se revelarán las bolillas ganadoras del pozo, que acumuló S/3.691.733

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.691.733
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.691.733 | Foto: Intralot

Este jueves 6 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/3.691.733. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?

Para aumentar tus posibilidades en la Kábala, es importante entender que es un juego de azar, por lo que no hay garantías. Sin embargo, puedes seguir algunos consejos: juega de manera responsable y con un presupuesto fijo, elige números con equilibrio entre pares e impares, alterna entre números altos y bajos, y evita patrones comunes o fechas significativas que muchos elijan. También es útil participar en peñas o grupos para aumentar combinaciones sin gastar más. Finalmente, juega con constancia y no te rindas fácilmente, pero siempre con racionalidad y sin obsesiones. La suerte es clave, pero estos consejos pueden ayudarte a gestionar mejor tu juego.

