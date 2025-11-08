HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Intralot lleva a cabo el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta oportunidad, se darán a conocer las bolillas ganadoras del pozo que alcanzó un acumulado de S/3.746.660

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de noviembre 2025.
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de noviembre 2025. | Foto: La Kábala

Un nuevo sorteo de La Kábala se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre, el popular juego de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo de S/3.746.660. Próximamente, se anunciarán los números ganadores y las jugadas ganadoras del día. Miles de jugadores a nivel nacional esperan con ansias este evento semanal, que entrega premios y la ilusión de volverse millonarios. Consulta los resultados completos de la Kábala en La República.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

