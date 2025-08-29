HOYSuscripcion LR Focus

Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Sociedad

Ministerio de Cultura oficializa el traslado del Archivo General de la Nación a la Biblioteca Nacional

Expertos advierten que el traslado del AGN podría conllevar pérdidas irreparables si no se asegura un inventario riguroso y condiciones adecuadas de conservación en el nuevo destino.

Archivo General de la República. Foto: composición LR
Archivo General de la República. Foto: composición LR | composición LR

El Ministerio de Cultura, a través del Archivo General de la Nación (AGN), oficializó mediante la Resolución Jefatural N° 000250-2025-AGN/JEF el traslado de los fondos documentales que se encuentran en el Palacio de Justicia hacia la sede de la Biblioteca Nacional del Perú.

La decisión responde al cumplimiento de un mandato judicial del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, que ordenó la restitución de más de 5,000 metros cuadrados ocupados por el AGN en las instalaciones del Poder Judicial. En ese sentido, algunos especialistas aseguran que estos documentos deberían de ser enviado a otro tipo de lugares para preservarlos mejor.

El traslado bajo la lupa

Aunque la medida cuenta con un “Protocolo archivístico” aprobado en abril de este año y un plan de trabajo elaborado por el equipo técnico del AGN, especialistas han expresado su preocupación. Para ellos, el cambio de sede podría afectar seriamente la conservación de documentos de enorme valor histórico, además de considerarse una acción improvisada y poco transparente.

Entre los documentos a trasladar se encuentran registros civiles, expedientes migratorios y material proveniente de diversos ministerios, piezas que son parte fundamental del patrimonio documental del país y de la memoria histórica colectiva.

En conversación con este medio, Natalia Soldevilla, especialista en proyectos de digitalización dentro del AGN, calificó la decisión como una medida riesgosa. “Es terrible desmembrar al Archivo General de la Nación. Muchas personas creen que no hay problema en que vaya a la Biblioteca Nacional porque también custodia libros y documentos, pero lo que están haciendo es desarmar y desorganizar nuestro archivo histórico”, señaló.

Soldevilla advirtió además que los informes de la Contraloría ya habían alertado que los espacios de la Biblioteca Nacional no cumplen con las condiciones técnicas adecuadas para almacenar documentos de este nivel de sensibilidad. “No se trata solo de mover papeles, hablamos de la memoria de todos los peruanos”, enfatizó.

Fondos millonarios sin ejecutar

La especialista también cuestionó la falta de ejecución presupuestal. Recordó que en el presupuesto nacional 2025 se asignaron alrededor de 430 millones de soles para iniciar la construcción de un nuevo local para el AGN. Sin embargo, hasta la fecha, no se han dado avances visibles.

“El dinero existe, pero nadie sabe dónde está ni qué se está haciendo con él. Mientras tanto, vemos camionetas trasladando documentos de madrugada, sin un plan claro y sin informar a la ciudadanía”, indicó.

Respecto a la posibilidad de digitalizar los documentos para evitar pérdidas, Soldevilla fue enfática en señalar que se trata de un proceso titánico: “Hablamos de kilómetros de documentación, millones de documentos. Con dos digitalizadoras trabajando no se va a terminar ni en 50 años. Y no basta con tomar fotografías, lo más complejo es crear la metadata para que cada imagen tenga utilidad real”.

Una incertidumbre que pone en riesgo la memoria del país

La especialista advirtió que, de no garantizarse un inventario riguroso y condiciones de conservación apropiadas, el traslado podría generar pérdidas irreparables, pues si un ciudadano mañana necesita una partida de nacimiento o un documento migratorio y no puede encontrarlo porque se traspapeló, es casi como si se hubiera perdido.

El traslado de los fondos documentales está en marcha, respaldado por una resolución judicial y un plan técnico. Sin embargo, las dudas sobre la seguridad, transparencia y futuro de la memoria histórica nacional persisten, y especialistas insisten en que la verdadera solución pasa por concretar la construcción de un nuevo local del Archivo General de la Nación, con estándares adecuados y sostenibles.

