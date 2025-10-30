Sutep anuncia paro nacional de 24 horas este 13 de noviembre: "Todos los docentes suspenderemos nuestra labor"

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha anunciado un paro nacional de 24 horas este 13 de noviembre, en protesta por el incumplimiento del Gobierno en cuanto a las promesas realizadas sobre la mejora de la infraestructura escolar y el presupuesto económico destinado al sector educativo.

"El magisterio está indignado con los congresistas que se comprometieron a defender los intereses del pueblo y la educación, pero luego se olvidaron de sus promesas para sacar provecho de su condición y satisfacer intereses personales o de grupos sin importarles las demanda", señaló Lucio Castro, secretario general de Sutep.

Paro nacional de 24 horas

Esta medida tiene como objetivo exigir el cumplimiento de varios compromisos pendientes para el 2025, los cuales incluyen la promulgación por insistencia de la ley que establece el incremento de las pensiones de los maestros. Además, el pago pendiente del bono excepcional 2025, equivalente a S/487.00, así como el pago del bono de escolaridad para los maestros que fueron nombrados este año.

También exigen que se realice el pago de la compensación por tiempo de servicio (CTS) a los docentes que se acogieron al cese anticipado en 2025.

Mientras, para el 2026, los docentes solicitan que el presupuesto del sector educación sea incrementado y solicitan que se destine el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a este sector, tal como lo estipula la Constitución. También piden un aumento salarial de 1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) para los maestros, así como un incremento del 85% en los salarios de los auxiliares de educación.

Asimismo, los docentes exigen que se asignen 1.500 millones de soles para el pago de la deuda social histórica que el Estado mantiene con los maestros. Finalmente, el Sutep también demanda la entrega de un bono excepcional para el magisterio en 2026, por un monto adicional de S/533.

Ante este panorama, Gilmer Meza, secretario de Lima Metropolitana del Sutep, explicó que el gremio ha trabajado con el Gobierno en un espacio de negociación colectiva, en el cual se firmó un convenio con ciertos acuerdos. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno ha mostrado reticencia a negociar el tema económico, uno de los puntos más sensibles para los maestros.

Señaló que uno de los principales reclamos es el cumplimiento de lo establecido en la constitución, específicamente en el artículo 16, que establece que el Estado debe destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. "Actualmente, se está destinando solo el 5.1% y, si se revisa el portal de transparencia, se puede ver que no se ha ejecutado el presupuesto asignado para este año. Como sucede todos los años, es probable que el Gobierno termine devolviendo dinero al fisco, cuando hay necesidades urgentes", indicó Meza.

El secretario también hizo hincapié en la grave brecha existente en infraestructura educativa, que asciende a más de 180 mil millones de soles. "No es una cantidad pequeña. Además, hay una gran carencia de material didáctico y fungible que no llega a las escuelas, y el problema económico de los trabajadores del sector educativo es aún mayor", agregó.

Asimismo, indicó la falta de avance en la promulgación de la ley sobre pensiones dignas para los maestros jubilados. Mencionó que es necesario que el Congreso agende y promulgue por insistencia el autógrafo de ley sobre las pensiones dignas para miles de maestros y jubilados, quienes llevan años esperando una solución a este problema.

Con respecto a la movilización, Meza detalló que el 13 de noviembre, el Sutep paralizará las labores educativas durante 24 horas y que la concentración comenzará a las 10 de la mañana en el local sindical del gremio, desde donde marcharán hacia el Congreso de la República.