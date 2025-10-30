HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Sutep anuncia paro nacional de 24 horas este 13 de noviembre: "Todos los docentes suspenderemos nuestra labor"

El secretario de Lima Metropolitana del Sutep, Gilmer Meza, señaló que esta medida se tomó debido al incumplimiento del Gobierno en mejorar la infraestructura y el presupuesto destinado a la educación. Asimismo, señaló que todos los maestros marcharán hacia el Congreso.

Sutep anuncia que los docentes marcharán hasta el Congreso. Foto: LR
Sutep anuncia que los docentes marcharán hasta el Congreso. Foto: LR

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha anunciado un paro nacional de 24 horas este 13 de noviembre, en protesta por el incumplimiento del Gobierno en cuanto a las promesas realizadas sobre la mejora de la infraestructura escolar y el presupuesto económico destinado al sector educativo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El magisterio está indignado con los congresistas que se comprometieron a defender los intereses del pueblo y la educación, pero luego se olvidaron de sus promesas para sacar provecho de su condición y satisfacer intereses personales o de grupos sin importarles las demanda", señaló Lucio Castro, secretario general de Sutep.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

lr.pe

Paro nacional de 24 horas

Esta medida tiene como objetivo exigir el cumplimiento de varios compromisos pendientes para el 2025, los cuales incluyen la promulgación por insistencia de la ley que establece el incremento de las pensiones de los maestros. Además, el pago pendiente del bono excepcional 2025, equivalente a S/487.00, así como el pago del bono de escolaridad para los maestros que fueron nombrados este año.

También exigen que se realice el pago de la compensación por tiempo de servicio (CTS) a los docentes que se acogieron al cese anticipado en 2025.

Mientras, para el 2026, los docentes solicitan que el presupuesto del sector educación sea incrementado y solicitan que se destine el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a este sector, tal como lo estipula la Constitución. También piden un aumento salarial de 1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) para los maestros, así como un incremento del 85% en los salarios de los auxiliares de educación.

Asimismo, los docentes exigen que se asignen 1.500 millones de soles para el pago de la deuda social histórica que el Estado mantiene con los maestros. Finalmente, el Sutep también demanda la entrega de un bono excepcional para el magisterio en 2026, por un monto adicional de S/533.

Ante este panorama, Gilmer Meza, secretario de Lima Metropolitana del Sutep, explicó que el gremio ha trabajado con el Gobierno en un espacio de negociación colectiva, en el cual se firmó un convenio con ciertos acuerdos. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno ha mostrado reticencia a negociar el tema económico, uno de los puntos más sensibles para los maestros.

PUEDES VER: María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

lr.pe

Señaló que uno de los principales reclamos es el cumplimiento de lo establecido en la constitución, específicamente en el artículo 16, que establece que el Estado debe destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. "Actualmente, se está destinando solo el 5.1% y, si se revisa el portal de transparencia, se puede ver que no se ha ejecutado el presupuesto asignado para este año. Como sucede todos los años, es probable que el Gobierno termine devolviendo dinero al fisco, cuando hay necesidades urgentes", indicó Meza.

El secretario también hizo hincapié en la grave brecha existente en infraestructura educativa, que asciende a más de 180 mil millones de soles. "No es una cantidad pequeña. Además, hay una gran carencia de material didáctico y fungible que no llega a las escuelas, y el problema económico de los trabajadores del sector educativo es aún mayor", agregó.

Asimismo, indicó la falta de avance en la promulgación de la ley sobre pensiones dignas para los maestros jubilados. Mencionó que es necesario que el Congreso agende y promulgue por insistencia el autógrafo de ley sobre las pensiones dignas para miles de maestros y jubilados, quienes llevan años esperando una solución a este problema.

Con respecto a la movilización, Meza detalló que el 13 de noviembre, el Sutep paralizará las labores educativas durante 24 horas y que la concentración comenzará a las 10 de la mañana en el local sindical del gremio, desde donde marcharán hacia el Congreso de la República.

Notas relacionadas
Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

LEER MÁS
Empresarios de Gamarra y docentes de Sutep se suman al paro nacional del 15 de octubre: "El dinero no vale nada si no tienes vida"

Empresarios de Gamarra y docentes de Sutep se suman al paro nacional del 15 de octubre: "El dinero no vale nada si no tienes vida"

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025