Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente
Familiares de la víctima llegaron al lugar para reconocer el cuerpo. Policía llegó a la escena del accidente para recabar pruebas.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspende temporalmente el servicio por "motivos de fuerza mayor"
- ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios
Un bus de la línea 50 atropella fatalmente a un adulto mayor a la altura de la av. Sebastián Lorente con jr. Áncash, en Barrios Altos. El conductor de la empresa de transporte se dio a la fuga luego de embestir al transeúnte. Efectivos de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar de los hechos para cercar la escena del accidente de tránsito.
La víctima fue identificada como Alejandro Higinio Flores Moreno, de 89 años de edad. De acuerdo con vecinos de la zona, el cruce de las avenidas es un lugar con poco alumbrado público. Las cámaras de seguridad que captaron el momento servirán como medio de prueba para identificar al chofer del bus.
