HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Sicarios asesinan a balazos a mototaxista en Huaycán: vecinos reclaman inseguridad en la zona

Victima había salido de comprar de una bodega y se dirigía a su unidad cuando fue atacado por sujetos a bordo de una motocicleta. Testigos afirmaron haber escuchado cuatro disparos.

Víctima recibió al menos cuatro disparos según testigos. Foto: captura América Noticias
Víctima recibió al menos cuatro disparos según testigos. Foto: captura América Noticias

Las calles de Ate fueron escenario de un atroz crimen. Un joven mototaxista de 25 años fue asesinado a balazos por sicarios cuando salía de una tienda ubicada en la Unidad Comunal de Viviendas 183, en Huaycán. La Policía investiga las circunstancias detrás del feroz asesinato.

De acuerdo con testigos, el hombre identificado como Derian Morales Coronel, había terminado de comprar en un establecimiento y se dirigía a abordar su vehículo cuando de manera inesperada fue atacado a quemarropa por dos sujetos armados. Éstos llegaron a bordo de una moto lineal y huyeron rápidamente del lugar tras a acabar con la vida del joven.

Asesinan a mototaxista en Huaycán

Un vecino de la zona que estuvo presente durante el asesinato, señaló que se escucharon al menos cuatro disparos. Morales Coronel fue acribillado a sangre fría, y su cuerpo quedó tendido dentro de su mototaxi. Según América Noticias, los residentes indicaron que la victima no era alguien conocido, por lo que sospechan que habría llegado al lugar transportando a otro pasajero.

Vecinos denuncian inseguridad

Tras este nuevo asesinato, vecinos de la Unidad Comunal de Viviendas 183 denunciaron que en la zona ocurren con frecuencia atentados letales con armas de fuego, así como también, existen pandillas consumidoras de drogas que se reúnen en espacios colectivos. Sostuvieron que estos escenarios representan un potencial peligro para los niños y las familias.

De esa manera, exhortaron mayor seguridad por parte de las autoridades del distrito, ya que según indicaron, tampoco cuentan con cámaras de seguridad, y un patrullaje continuo del Serenazgo y la Policía Nacional.

Policía investiga el crimen

Agentes de la comisaría del sector se hicieron presente para realizar las primeras diligencias, así como para recaudar pistas y testimonios. Hasta el momento, la Policía Nacional investiga el hecho a través del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate–Santa Anita. La hipótesis de las autoridades sería un asesinato relacionado a bandas delictivas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
La Tinka resultados EN VIVO del sorteo de este 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores de este domingo

La Tinka resultados EN VIVO del sorteo de este 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores de este domingo

LEER MÁS
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota