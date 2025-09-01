Sicarios asesinan a balazos a mototaxista en Huaycán: vecinos reclaman inseguridad en la zona

Las calles de Ate fueron escenario de un atroz crimen. Un joven mototaxista de 25 años fue asesinado a balazos por sicarios cuando salía de una tienda ubicada en la Unidad Comunal de Viviendas 183, en Huaycán. La Policía investiga las circunstancias detrás del feroz asesinato.

De acuerdo con testigos, el hombre identificado como Derian Morales Coronel, había terminado de comprar en un establecimiento y se dirigía a abordar su vehículo cuando de manera inesperada fue atacado a quemarropa por dos sujetos armados. Éstos llegaron a bordo de una moto lineal y huyeron rápidamente del lugar tras a acabar con la vida del joven.

Asesinan a mototaxista en Huaycán

Un vecino de la zona que estuvo presente durante el asesinato, señaló que se escucharon al menos cuatro disparos. Morales Coronel fue acribillado a sangre fría, y su cuerpo quedó tendido dentro de su mototaxi. Según América Noticias, los residentes indicaron que la victima no era alguien conocido, por lo que sospechan que habría llegado al lugar transportando a otro pasajero.

Vecinos denuncian inseguridad

Tras este nuevo asesinato, vecinos de la Unidad Comunal de Viviendas 183 denunciaron que en la zona ocurren con frecuencia atentados letales con armas de fuego, así como también, existen pandillas consumidoras de drogas que se reúnen en espacios colectivos. Sostuvieron que estos escenarios representan un potencial peligro para los niños y las familias.

De esa manera, exhortaron mayor seguridad por parte de las autoridades del distrito, ya que según indicaron, tampoco cuentan con cámaras de seguridad, y un patrullaje continuo del Serenazgo y la Policía Nacional.

Policía investiga el crimen

Agentes de la comisaría del sector se hicieron presente para realizar las primeras diligencias, así como para recaudar pistas y testimonios. Hasta el momento, la Policía Nacional investiga el hecho a través del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate–Santa Anita. La hipótesis de las autoridades sería un asesinato relacionado a bandas delictivas.

Canal de ayuda

