Peruanos podrán viajar a China sin necesidad de la visa hasta el 31 de diciembre de 2026. | Foto: composición LR/Stock/Viaje de China

La Embajada de China en el Perú anunció novedades sobre el ingreso de personas peruanas al gigante asiático. A través de un comunicado en sus redes sociales, se detalló la nueva prórroga de permanencia que beneficiará a miles de personas que planean viajar a China sin necesidad de contar con una visa.

Comunicado de la Embajada de China en Perú. Foto: Embajada de China en el Perú - X

¿Hasta cuándo se extendió el permiso de viaje para los peruanos sin visa a China?

La buena relación entre ambos países ha facilitado esta medida, ya que anualmente se registra la visita frecuente de muchas personas peruanas y chinas por motivos de negocios, turismo, encuentros familiares, intercambios o tránsito. Por ello, esta decisión busca fortalecer aún más los lazos bilaterales y promover un flujo más dinámico entre ambas naciones.

En su comunicado, la embajada explica que las personas con pasaportes ordinarios que viajen a China sin necesidad de contar con una visa, entre ellas las peruanas, podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

“A fin de seguir facilitando los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros, China ha decidido prorrogar hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026 (hora de Beijing) la política unilateral de exención de visado chino para ciudadanos de 45 países, entre ellos el Perú”, indica el comunicado publicado en X.

¿Cuánto tiempo me puedo quedar en China en calidad de turista?

No obstante, aunque la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el tiempo máximo de permanencia para una persona peruana en calidad de turista no debe exceder los 30 días. En caso de querer permanecer por más tiempo, será necesario obtener una visa antes de ingresar al territorio chino.

“Las personas que no cumplan con los requisitos para la exención de visado deberán obtener un visado para China antes de su entrada”, dice en el comunicado.

¿Qué otros países son los beneficiados?

La extensión de esta medida también ha beneficiado a personas turistas de otros países del mundo. Además del Perú, figuran en la lista: