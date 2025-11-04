HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Turismo

China extendió permiso para que peruanos puedan ir sin necesidad de una visa: prórroga se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026

La Embajada de China en Perú anunció que los ciudadanos peruanos podrán ingresar al país sin visa hasta el 31 de diciembre de 2026.

Peruanos podrán viajar a China sin necesidad de la visa hasta el 31 de diciembre de 2026.
Peruanos podrán viajar a China sin necesidad de la visa hasta el 31 de diciembre de 2026. | Foto: composición LR/Stock/Viaje de China

La Embajada de China en el Perú anunció novedades sobre el ingreso de personas peruanas al gigante asiático. A través de un comunicado en sus redes sociales, se detalló la nueva prórroga de permanencia que beneficiará a miles de personas que planean viajar a China sin necesidad de contar con una visa.

Comunicado de la Embajada de China en Perú. Foto: Embajada de China en el Perú - X

Comunicado de la Embajada de China en Perú. Foto: Embajada de China en el Perú - X

¿Hasta cuándo se extendió el permiso de viaje para los peruanos sin visa a China?

La buena relación entre ambos países ha facilitado esta medida, ya que anualmente se registra la visita frecuente de muchas personas peruanas y chinas por motivos de negocios, turismo, encuentros familiares, intercambios o tránsito. Por ello, esta decisión busca fortalecer aún más los lazos bilaterales y promover un flujo más dinámico entre ambas naciones.

PUEDES VER: Este es el precio del pasaje de Perú a China en 2025: conoce las tarifas tras eliminación de visa obligatoria

lr.pe

En su comunicado, la embajada explica que las personas con pasaportes ordinarios que viajen a China sin necesidad de contar con una visa, entre ellas las peruanas, podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

“A fin de seguir facilitando los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros, China ha decidido prorrogar hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026 (hora de Beijing) la política unilateral de exención de visado chino para ciudadanos de 45 países, entre ellos el Perú”, indica el comunicado publicado en X.

PUEDES VER: China también eliminará la visa para peruanos: estos son los precios de los pasajes para viajar a este país asiático en 2025

lr.pe

¿Cuánto tiempo me puedo quedar en China en calidad de turista?

No obstante, aunque la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el tiempo máximo de permanencia para una persona peruana en calidad de turista no debe exceder los 30 días. En caso de querer permanecer por más tiempo, será necesario obtener una visa antes de ingresar al territorio chino.

“Las personas que no cumplan con los requisitos para la exención de visado deberán obtener un visado para China antes de su entrada”, dice en el comunicado.

¿Qué otros países son los beneficiados?

La extensión de esta medida también ha beneficiado a personas turistas de otros países del mundo. Además del Perú, figuran en la lista:

  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Países Bajos
  • España
  • Suiza
  • Irlanda
  • Hungría
  • Austria Bélgica
  • Luxemburgo
  • Australia
  • Nueva Zelanda
  • Polonia
  • Portugal
  • Grecia
  • Chipre
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Noruega
  • Finlandia
  • Dinamarca
  • Islandia
  • Mónaco
  • Liechtenstein
  • Andorra
  • Corea del Sur
  • Bulgaria
  • Rumania
  • Croacia
  • Montenegro
  • Macedonia del Norte
  • Malta
  • Estonia
  • Letonia
  • Japón
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Omán
  • Kuwait
Notas relacionadas
¿Cuáles son los requisitos para viajar a China desde Perú? Conoce los documentos y pasos necesarios para sacar visa

¿Cuáles son los requisitos para viajar a China desde Perú? Conoce los documentos y pasos necesarios para sacar visa

LEER MÁS
Peruanos podrán viajar a Japón sin visa: Gobierno confirma los nuevos acuerdos con el país asiático tras foro APEC

Peruanos podrán viajar a Japón sin visa: Gobierno confirma los nuevos acuerdos con el país asiático tras foro APEC

LEER MÁS
El documento clave que permite ingresar a inmigrantes a EE.UU. de forma legal: no necesitas visa ni pasaporte

El documento clave que permite ingresar a inmigrantes a EE.UU. de forma legal: no necesitas visa ni pasaporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
Perú es nominado entre los mejores destinos turísticos por los 'Oscars' del Turismo y Lonely Planet: conoce las categorías y cómo votar

Perú es nominado entre los mejores destinos turísticos por los 'Oscars' del Turismo y Lonely Planet: conoce las categorías y cómo votar

LEER MÁS
Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Pagos MPPE información de HOY, 4 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Turismo

Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Perú es nominado entre los mejores destinos turísticos por los 'Oscars' del Turismo y Lonely Planet: conoce las categorías y cómo votar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025