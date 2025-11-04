Perú es el país de Sudamérica con más jóvenes que eligen estudiar en el extranjero | Foto: composición LR/iStock.

El último reporte de la movilidad estudiantil GSG Education posiciona al Perú como el país de Sudamérica con el mayor número de jóvenes que elige formarse en el extranjero. Según el informe, la cantidad de peruanos matriculados en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, España y Australia ha aumentado entre un 18% y 20% anual los últimos años.

Aunque las razones que llevan a los peruanos a optar por continuar su vida fuera del país son diversas, las principales motivaciones son la falta de oportunidades y el incremento de la inseguridad. En la última encuesta de Datum, 36% de connacionales señaló que considera seriamente emigrar por la creciente delincuencia. Una de ellas es Alejandra Enciso, quien en octubre viajó hacia España, donde ha iniciado estudios superiores.

“Preferí irme al extranjero en un comienzo porque la delincuencia en Perú está cada vez peor. Las noticias no son nada alentadoras y la inseguridad se siente en el día a día. Quería vivir con tranquilidad, poder salir a la calle sin miedo a que me asalten, me extorsionen o incluso me hagan daño”, señaló para La República.

Estados Unidos es el principal país que eligen los jóvenes peruanos

Según GSG Educaction, Estados Unidos concentra al 40% de estudiantes en el exterior. Solo en 2024, las universidades de la nación norteamericana registraron 6.900 compatriotas matriculados, superando los 5.806 registrados en 2023. En tanto, el especialista en relaciones internacionales, José Carlos Paredes, indicó para este medio la gran mayoría opta por ir hacia España, Argentina, Estados Unidos, Australia y Canadá.

“En el caso de España y Latinoamérica, el idioma y la afinidad cultural son factores determinantes, además de contar con universidades públicas de alto prestigio académico y costos más accesibles. Los países anglosajones ofrecen una fuerte red de becas, como Chevening (Reino Unido), Fulbright (EE.UU.), DAAD (Alemania) o Endeavour (Australia). También influyen los acuerdos de doble titulación y la posibilidad de insertarse en mercados laborales dinámicos”, detalló el también director de Relaciones Institucionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Por su parte, Alexandra Ames, directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec), mencionó que estos destinos son considerados por ofrecer grandes oportunidades laborales y académicas de posgrado, al tener universidades consideradas dentro de las mejores del mundo.

Estados Unidos es el principal país elegido por los peruanos. Foto: Andina.

Principales oportunidades para estudiar en el extranjero

Paredes resaltó las amplias opciones que existen fuera del Perú, como las de los gobiernos europeos de España, Francia, Alemania y Países Bajos para programas de maestrías y doctorados con financiamiento parcial o total. Además, sostuvo que existen convenios de cooperación entre universidades peruanas y extranjeras que permiten el intercambio académico y becas internacionales impulsadas por organismos como la Unión Europea (Erasmus+), la OEA o el Banco Mundial.

Por su parte, Ames explicó que desde el Pronabec se ofrece la Beca Generación Bicentenario, una oportunidad de 150 vacantes que permite a los peruanos estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo con todos los gastos cubiertos.

“La convocatoria 2025 ya acabó, la siguiente se anunciará en el primer semestre del 2026. Sin embargo, los peruanos que estén interesados en postular a la beca ya pueden ir reuniendo los principales documentos como la carta de aceptación definitiva de una universidad top del mundo. En 13 convocatorias se ha beneficiado a 2181 profesionales peruanos y el 89 % de ellos ya egresó”, señaló.

La directora ejecutiva de la entidad del Ministerio de Educación añadió que existen otras becas de estudio ofrecidas por países o instituciones extranjeras en el transcurso del año y que actualmente se encuentran vigentes oportunidades para estudiar cursos cortos en la India. Otras opciones las ofrecen los gobiernos de Francia y Alemania para estudiar posgrados y pasantías presenciales.

“También instituciones de Suiza, Australia, Brasil y Bolivia, para estudios presenciales y virtuales de pregrado, posgrado e investigación postdoctoral. Así también, el Gobierno de Hungría lanza en enero de cada año las Becas Stipendium Hungaricum para que los peruanos estudien carreras de pregrado y posgrado. Por su parte, la República de Corea ofrece la beca Beca Global Korea Scholarship (GKS) para estudios de pregrado y la beca Koica para maestrías dirigidas a servidores públicos, cuyas convocatorias inician en distintos meses del año”, agregó.

Requisitos más solicitados por las universidades extranjeras

Los programas de becas, que ofrecen estudios fuera del Perú con todos los gastos cubiertos, buscan principalmente estudiantes con excelente rendimiento académico. Según Paredes, se valora mucho la coherencia entre la trayectoria profesional con el programa al que se postula y el potencial de liderazgo. Además, el dominio de idiomas, como el inglés –certificado mediante pruebas de valor internacional como el TOEFL o IELTS–, una sólida carta de motivación y referencias académicas o laborales de calidad marcan la diferencia. En algunos casos, se evalúa también el impacto social del candidato o su compromiso de retorno para aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio del país.

Para la directora ejecutiva del Pronabec, además de altas calificaciones y conocimiento de otras lenguas, los postulantes deben tener experiencia profesional o de investigación, una carta de aceptación de alguna universidad reconocida académicamente y compromiso de aplicar el conocimiento adquirido en beneficio del país de origen.