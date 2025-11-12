HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Sociedad

16 niños se intoxican tras consumir desayuno escolar en Huánuco: presentaron síntomas tras ingerir yogur y pan con queso

El incidente ocurrió durante la visita a Huánuco del presidente José Jerí, quien participaba en el IX Consejo Regional de Estado. Tras el hecho, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que de 500 escolares que recibieron los alimentos, 16 resultaron afectados.

16 niños se intoxican tras consumir desayuno escolar en Huánuco
16 niños se intoxican tras consumir desayuno escolar en Huánuco | Foto: Semanario Avance.

Luego de consumir el desayuno escolar, 16 estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el distrito de La Esperanza, en Huánuco, resultaron intoxicados. Según las autoridades del colegio, los menores presentaron náuseas y fuertes dolores de estómago inmediatamente después de ingerir los alimentos.

El incidente sucedió en medio de la visita del presidente José Jerí a la región para participar en el IX Consejo Regional de Estado, adonde acudió en compañía de ministros de diferentes carteras. Tras el suceso, los afectados fueron trasladados de emergencia al hospital de contingencia del distrito de La Esperanza, donde recibieron atención médica con prioridad.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Reportan intoxicación de 62 recolectores de agroexportadora: fueron hospitalizados de emergencia en Ica

lr.pe

Los alimentos que intoxicaron a 16 niños en Huánuco

Manuel Rondan Sanabria, señaló para América TV que los síntomas de la intoxicación iniciaron luego de que los menores consumieron yogur y pan con queso del desayuno escolar, del programa Wasi Mikuna, que se distribuyó durante la mañana en el centro educativo.

Frente al incidente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió un comunicado en el que indicó que de los 500 escolares que probaron dichos alimentos, solo 16 resultaron afectados. Asimismo, precisó que los niños fueron dados de alta. En ese sentido, la Red de Salud Huánuco y el personal del Centro de Salud de La Esperanza, detallaron que los menores evolucionaron favorablemente y se encuentran bajo observación domiciliaria.

Acciones del Gobierno

La titular del Midis, Lesly Shica, anunció que se iniciará una reforma integral en el sistema de alimentación escolar y una supervisión estricta de los productos que llegan a los colegios del Perú, en coordinación con el Ministerio Público y la Contraloría, con el objetivo de garantizar la seguridad de los productos entregados en las escuelas públicas.

Accidentes/Asesinatos/balaceras

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

LEER MÁS
Midis: 172 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias en el país

Midis: 172 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias en el país

LEER MÁS
Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS
Madre de familia sufre robo de auto que aún pagaba: lo usaba como delivery para vender menú en La Victoria

Madre de familia sufre robo de auto que aún pagaba: lo usaba como delivery para vender menú en La Victoria

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
¿Debes recuperar horas si faltas al trabajo por una cita médica en EsSalud? Esto dice un abogado laboralista en base a las leyes peruanas

¿Debes recuperar horas si faltas al trabajo por una cita médica en EsSalud? Esto dice un abogado laboralista en base a las leyes peruanas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Sociedad

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025