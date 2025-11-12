Luego de consumir el desayuno escolar, 16 estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el distrito de La Esperanza, en Huánuco, resultaron intoxicados. Según las autoridades del colegio, los menores presentaron náuseas y fuertes dolores de estómago inmediatamente después de ingerir los alimentos.

El incidente sucedió en medio de la visita del presidente José Jerí a la región para participar en el IX Consejo Regional de Estado, adonde acudió en compañía de ministros de diferentes carteras. Tras el suceso, los afectados fueron trasladados de emergencia al hospital de contingencia del distrito de La Esperanza, donde recibieron atención médica con prioridad.

Los alimentos que intoxicaron a 16 niños en Huánuco

Manuel Rondan Sanabria, señaló para América TV que los síntomas de la intoxicación iniciaron luego de que los menores consumieron yogur y pan con queso del desayuno escolar, del programa Wasi Mikuna, que se distribuyó durante la mañana en el centro educativo.

Frente al incidente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió un comunicado en el que indicó que de los 500 escolares que probaron dichos alimentos, solo 16 resultaron afectados. Asimismo, precisó que los niños fueron dados de alta. En ese sentido, la Red de Salud Huánuco y el personal del Centro de Salud de La Esperanza, detallaron que los menores evolucionaron favorablemente y se encuentran bajo observación domiciliaria.

Acciones del Gobierno

La titular del Midis, Lesly Shica, anunció que se iniciará una reforma integral en el sistema de alimentación escolar y una supervisión estricta de los productos que llegan a los colegios del Perú, en coordinación con el Ministerio Público y la Contraloría, con el objetivo de garantizar la seguridad de los productos entregados en las escuelas públicas.

