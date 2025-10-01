HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Economía

Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

La nueva actualización del programa Pensión 65 del Midis permitirá que 824.351 adultos mayores reciban su subvención económica, facilitando el acceso a través de tarjetas de débito.

"La Pensión 65 es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que otorga una subvención económica bimestral a personas adultas mayores de 65 años en condición de pobreza extrema.
"La Pensión 65 es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que otorga una subvención económica bimestral a personas adultas mayores de 65 años en condición de pobreza extrema. | Foto: composición LR/Municipalidad de San Miguel

Gracias a la nueva actualización del programa social Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), un total de 824.351 personas adultas mayores podrá recibir su subvención económica. Las y los beneficiarios accederán a este apoyo económico a través de sus tarjetas de débito, en cualquier cajero o agente Multired.

Del total, 719.344 personas viven en situación de pobreza extrema, por lo que esta ayuda representará un alivio para sus economías familiares frente al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran.

Midis continúa apoyando a miles de peruanos de la tercera de edad con la finalidad de no dejarlos en situación de abandono y garantizarles un sustento mínimo. Foto: El Peruano

Midis continúa apoyando a miles de peruanos de la tercera de edad con la finalidad de no dejarlos en situación de abandono y garantizarles un sustento mínimo. Foto: El Peruano

¿Cuándo podrán cobrar la subvención económica las personas de la tercera edad?

De acuerdo al nuevo cronograma, este lunes 6 de octubre, aquellos beneficiarios podrán tener la entrega de su subvención económica en todo el país. Este pago corresponde al padrón del mes de septiembre y octubre respectivamente.

Cabe recordar que esta es la quinta subvención bimestral en lo que va del 2025, lo que refleja la continuidad del apoyo estatal hacia la población más vulnerable del país y reafirma el compromiso del Midis de garantizar la entrega oportuna de la ayuda económica para los adultos mayores de 65 años.

¿Cuánto es la cantidad que percibirán los mayores de 65 años?

Las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley podrán cobrar S/ 350, luego de que el Gobierno peruano anunciara un aumento de S/ 100 en el apoyo económico, aplicado desde la subvención correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025.

¿Qué otras modalidades de pago pueden realizar los adultos mayores?

Entre las 45.000 personas que accederán al beneficio, muchas podrán cobrar en agencias como el Banco de la Nación presentando su DNI, mientras que más de 800 recibirán el subsidio en sus domicilios. Algunas de estas personas superan incluso los 100 años.

Asimismo, existe otra modalidad de entrega mediante el despliegue de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), cuya principal consigna es llevar el apoyo económico a los puntos más alejados del país.

