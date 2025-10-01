Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma
La nueva actualización del programa Pensión 65 del Midis permitirá que 824.351 adultos mayores reciban su subvención económica, facilitando el acceso a través de tarjetas de débito.
- Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi
- Salario promedio requerido por peruanos cayó 0,47% en agosto
Gracias a la nueva actualización del programa social Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), un total de 824.351 personas adultas mayores podrá recibir su subvención económica. Las y los beneficiarios accederán a este apoyo económico a través de sus tarjetas de débito, en cualquier cajero o agente Multired.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Del total, 719.344 personas viven en situación de pobreza extrema, por lo que esta ayuda representará un alivio para sus economías familiares frente al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran.
TE RECOMENDAMOS
FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
Midis continúa apoyando a miles de peruanos de la tercera de edad con la finalidad de no dejarlos en situación de abandono y garantizarles un sustento mínimo. Foto: El Peruano
¿Cuándo podrán cobrar la subvención económica las personas de la tercera edad?
De acuerdo al nuevo cronograma, este lunes 6 de octubre, aquellos beneficiarios podrán tener la entrega de su subvención económica en todo el país. Este pago corresponde al padrón del mes de septiembre y octubre respectivamente.
Cabe recordar que esta es la quinta subvención bimestral en lo que va del 2025, lo que refleja la continuidad del apoyo estatal hacia la población más vulnerable del país y reafirma el compromiso del Midis de garantizar la entrega oportuna de la ayuda económica para los adultos mayores de 65 años.
¿Cuánto es la cantidad que percibirán los mayores de 65 años?
Las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley podrán cobrar S/ 350, luego de que el Gobierno peruano anunciara un aumento de S/ 100 en el apoyo económico, aplicado desde la subvención correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025.
¿Qué otras modalidades de pago pueden realizar los adultos mayores?
Entre las 45.000 personas que accederán al beneficio, muchas podrán cobrar en agencias como el Banco de la Nación presentando su DNI, mientras que más de 800 recibirán el subsidio en sus domicilios. Algunas de estas personas superan incluso los 100 años.
Asimismo, existe otra modalidad de entrega mediante el despliegue de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), cuya principal consigna es llevar el apoyo económico a los puntos más alejados del país.