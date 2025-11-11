Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció al coronel Fidel William Cuadros Yalta, secretario de la Dirección de Aviación Policial del Perú (DIRAVPOL), por presuntos tocamientos indebidos ocurridos en las instalaciones de la dependencia, ubicada en el Callao.

Según el acta de denuncia, el hecho se habría producido el 7 de noviembre de 2025 a las 18:20, cuando la suboficial —cuyo nombre se mantiene en reserva— cumplía funciones en el área administrativa del comando. La víctima relató que el coronel Cuadros Yalta la abordó y realizó actos de connotación sexual no consentidos dentro de una de las oficinas del recinto policial, ubicado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao.

Local cerrado y lacrado mientras duren las investigaciones. Foto: Francisco Erazo

Fiscalía se trasladó hacia la Dirección de Aviación Policial

Tras el incidente, la suboficial informó de inmediato al superior de guardia, quien dispuso el levantamiento del acta correspondiente ante la División de Seguridad Aérea. El documento fue registrado en presencia de testigos y autoridades de la unidad.

Lugar del incidente, donde la suboficial denunció tocamientos indebidos. Foto: Francisco Erazo

De acuerdo con el parte policial, la agraviada comunicó lo sucedido a su jefe inmediato, el Mayor de la PNP Erlan Estrada Gonzáles, quien realizó un acta de apoyo policial prestado para formalizar la denuncia y que se realicen las diligencias correspondientes.

Fuentes cercanas a La República indicaron que la Fiscalía se trasladó a la oficina donde ocurrió el hecho. El lugar fue cerrado y lacrado mientras duren las investigaciones. El coronel Fidel Cuadros Yalta, actualmente en funciones en la Dirección de Aviación Policial, fue ascendido al grado de coronel en 2020, durante la gestión del entonces ministro del Interior, Carlos Morán, año en que se promovió a 80 oficiales a ese rango.

Cabe precisar que el coronel Fidel Cuadros salió de vacaciones tras lo sucedido. Nuestro medio intentó comunicarse con la Dirección de Aviación Policial del Perú (DIRAVPOL) a fin de obtener los descargos necesarios sobre la denuncia por tocamientos indebidos. Sin embargo, no hubo una respuesta por parte de la institución.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

