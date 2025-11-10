HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fábricas extranjeras cuestionan transparencia en compra de 31,045 pistolas para la PNP

En evidencia. Señalan que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) ha modificado las bases de la contratación con el presunto propósito de orientar el proceso en beneficio de la estadounidense SIG Sauer.

Requerimiento. La OGAF del Ministerio del Interior exige a las empresas que monten un taller de reparaciones de pistolas SIG Sauer, que también está concursando. Foto: La República
Requerimiento. La OGAF del Ministerio del Interior exige a las empresas que monten un taller de reparaciones de pistolas SIG Sauer, que también está concursando. Foto: La República

Tres empresas fabricantes de armamento se quejaron ante la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) por la opacidad del proceso de contratación de 31,045 pistolas de puño calibre 9x19mm. para la Policía Nacional, ya que los funcionarios han adecuado los requisitos técnicos supuestamente para que resulte ganador el modelo propuesto por la compañía estadounidense SIG Sauer.

De acuerdo con documentos obtenidos por La República del proceso de adjudicación, las compañías italianas Beretta y Tanfoglio, la checa CZ y la brasileña Taurus, coinciden en cuestionar la transparencia del proceso de Contratación Internacional N°004-2025-IN-OGAF para el suministro de las pistolas por alrededor de US$21 millones.

Incluso fuentes de la Contraloría confirmaron que el siete de noviembre recibió el reporte de presuntas anomalías en la evaluación de las ofertas por parte de la OGAF, en particular en las especificaciones técnicas que descartan a varias empresas fabricantes y se orientan a favor del modelo propuesto por SIG Sauer.

El caso fue presentado luego que el jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo Mendoza, dio a conocer la absolución de las consultas de las fábricas participantes en el proceso. Las respuestas del funcionario revelaron una supuesta orientación hacia el modelo de la compañía estadounidense, de acuerdo con el escrito.

“Las bases técnicas están a la medida de SIG Sauer”, se indica en el documento recibido por Contraloría: “La dirección (a favor de esta empresa) es evidente. (…) Las bases contienen textos específicos que sólo aplican a las armas SIG Sauer”.

Uno de los requerimientos que se exige a los fabricantes extranjeros es que se encarguen del mantenimiento de pistolas SIG Sauer que adquirió hace una década la Policía Nacional, con la correspondiente licencia al fabricante, algo que solamente la compañía norteamericana podría efectuar.

“Se exige montar un taller para extender la vida útil de las pistolas SIG Sauer calibre 9x19mm adquiridas por la PNP en el año 2015. Es decir, se obliga a mantener exclusivamente 7,000 pistolas SIG Sauer antiguas. Este absurdo requisito excluye de plano a todos los demás fabricantes, ya que ningún competidor puede certificar o proveer repuestos de SIG Sauer”, señalan los afectados por la disposición de la OGA.

Durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, con la aparente finalidad de agilizar las contrataciones en el Ministerio del Interior se dejó sin efecto el mecanismo de las compras de gobierno, un modelo que garantiza los procesos de adquisiciones en el mercado extranjero a gran escala de equipos requeridos por la Policía Nacional.

Pero el 27 de junio de este año el Ministerio del Interior dio luz verde a la Directiva para contratación con proveedores no domiciliados en el país excluidos de la Ley de Contrataciones Públicas (asignada como N°004-2025-IN-OGAF), que no solo desactivó el sistema de gobierno a gobierno sino también otorga a la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) una enorme capacidad de decisión.

Como ya ha comenzado a reportar La República, incluso la OGAF puede adjudicar contratos sin tomar en cuenta la opinión de las unidades usuarias de aeronaves, chalecos antibalas, vehículos portatropas blindados, etc., incidentes que se han registrado recientemente. Un ejemplo, la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) solicitó un avión de transporte nuevo de fábrica, sin embargo la OGAF le ha dado la buena pro a una empresa de Emiratos Árabes Unidos que ofertó un Antonov An-74 de segunda mano.

En la reciente fase de la absolución de consultas, el jefe de la OGAF al responder las interrogantes de las fábricas de pistolas detectaron cambios en los criterios técnicos de las bases del proceso que favorecerían a la empresa estadounidense SIG Sauer.

“Las modificaciones propuestas en las consultas evidencian que los puntos más cuestionables versan sobre la pistola de SIG Sauer. Los participantes han alertado que las bases incluyen la extensión de la vida útil de las pistolas SIG Sauer calibre 9x19mm adquiridas por la PNP en 2015, un requisito imposible de cumplir sin la colaboración de SIG Sauer. Siendo alarmante que tales cláusulas son una simulación de competencia, porque las demás marcas quedan eliminadas de hecho”, se describe en el documento presentado a la Contraloría.

Caso similar en adquisición de vehículos 4x4

  • El proceso de compra de 56 Vehículos Blindados Multipropósito (4x4) tampoco se cumple de gobierno a gobierno y lo ejecuta la OGAF.
  • Al principio la compañía israelí Plasan Sasa Ltd. ofreció los modelos Sandcat y Sandcat MKV a un costo superior al precio referencial.
  • Pero ha obtenido la buena pro con otro modelo con diferentes e inferiores características a un costo cercano a los US$24 millones
  • Empresas que fueron parte del proceso se quejan porque la OGAF pasó por alto información que calificaban mucho mejor a sus propuestas en relación a la Plasan Sasa Ltd.
