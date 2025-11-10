ATU restringe 22 rutas de transporte público en el Callao por forado en la avenida Néstor Gambetta | Foto: Vania Ramos/La República.

La aparición de un gran forado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, en el Callao, ha ocasionado cambios en el trayecto de los buses que solían circular por esta vía. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció este 10 de octubre un plan de desvíos en un total de 22 rutas para el transporte público.

ATU anuncia desvío para 22 rutas de transporte público

Los vehículos que normalmente circulaban por este tramo como parte de su camino hacia el sur, al distrito de San Miguel, ahora pasarán por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán. Mientras los que se dirijan hacia el norte (Ventanilla), lo harán por las avenidas Haya de la Torre y Cuzco, para luego volver a su trayecto normal por Néstor Gambetta.

Ruta de desvíos en transporte público por avenida Néstor Gambetta. Foto: ATU.

MTC anuncia que otorgará buena pro para recuperar espacio dañado

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó el último viernes, a través de Provías Nacional, que continúan las labores de mejoramiento del tramo afectado de la avenida Néstor Gambetta. Además, la cartera ministerial indicó que este miércoles 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación para recuperar los 560 metros del espacio dañado en el kilómetro 3.5.

En ese sentido, un equipo técnico del MTC viene coordinando acciones con la Municipalidad de Ventanilla, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar riesgos en la seguridad de los peatones y residentes de la zona. “Vamos a implementar un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana que incluye señalética y reductores de velocidad para asegurar el tránsito de las personas”, precisó para Andina Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional.

¿Por qué se formó un forado en la avenida Néstor Gambetta?

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se produjo por "el debilitamiento del talud, producto de una excavación externa en la base de la vía", lo que derivó en el colapso parcial de la calzada.

Aunque el forado haya sorprendido por su enorme tamaño, el tramo ya presentaba diversos problemas alertados por autoridades como la Municipalidad de Ventanilla, que en años anteriores declaró en emergencia esta vía, por su instabilidad y constantes accidentes. En 2024, se registró un forado de menor magnitud en la misma área, evidenciando un deterioro del terreno y posibles deficiencias estructurales en la construcción.

Desde entonces, se emitieron diversos proyectos para licitar una obra, pero cada uno de los oficios fue postergado reiteradamente. El último se anunció el 24 de septiembre por el entonces ministro de Transportes, quien aseguró que su cartera invertiría S/218.000 para recuperar la avenida y evitar un socavamiento.

