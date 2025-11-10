HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

ATU restringe 22 rutas de transporte público en el Callao por forado en la avenida Néstor Gambetta: conoce las rutas alternas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina acciones para recuperar 560 metros de la vía dañada. Este miércoles 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación para las obras.

ATU restringe 22 rutas de transporte público en el Callao por forado en la avenida Néstor Gambetta
ATU restringe 22 rutas de transporte público en el Callao por forado en la avenida Néstor Gambetta | Foto: Vania Ramos/La República.

La aparición de un gran forado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, en el Callao, ha ocasionado cambios en el trayecto de los buses que solían circular por esta vía. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció este 10 de octubre un plan de desvíos en un total de 22 rutas para el transporte público.

ATU anuncia desvío para 22 rutas de transporte público

Los vehículos que normalmente circulaban por este tramo como parte de su camino hacia el sur, al distrito de San Miguel, ahora pasarán por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán. Mientras los que se dirijan hacia el norte (Ventanilla), lo harán por las avenidas Haya de la Torre y Cuzco, para luego volver a su trayecto normal por Néstor Gambetta.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Ruta de desvíos en transporte público por avenida Néstor Gambetta. Foto: ATU.

Ruta de desvíos en transporte público por avenida Néstor Gambetta. Foto: ATU.

PUEDES VER: Av. Néstor Gambetta en emergencia: autoridades deslindan responsabilidad sobre crisis vial en Ventanilla

lr.pe

MTC anuncia que otorgará buena pro para recuperar espacio dañado

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó el último viernes, a través de Provías Nacional, que continúan las labores de mejoramiento del tramo afectado de la avenida Néstor Gambetta. Además, la cartera ministerial indicó que este miércoles 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación para recuperar los 560 metros del espacio dañado en el kilómetro 3.5.

En ese sentido, un equipo técnico del MTC viene coordinando acciones con la Municipalidad de Ventanilla, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar riesgos en la seguridad de los peatones y residentes de la zona. “Vamos a implementar un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana que incluye señalética y reductores de velocidad para asegurar el tránsito de las personas”, precisó para Andina Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional.

¿Por qué se formó un forado en la avenida Néstor Gambetta?

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se produjo por "el debilitamiento del talud, producto de una excavación externa en la base de la vía", lo que derivó en el colapso parcial de la calzada.

Aunque el forado haya sorprendido por su enorme tamaño, el tramo ya presentaba diversos problemas alertados por autoridades como la Municipalidad de Ventanilla, que en años anteriores declaró en emergencia esta vía, por su instabilidad y constantes accidentes. En 2024, se registró un forado de menor magnitud en la misma área, evidenciando un deterioro del terreno y posibles deficiencias estructurales en la construcción.

Desde entonces, se emitieron diversos proyectos para licitar una obra, pero cada uno de los oficios fue postergado reiteradamente. El último se anunció el 24 de septiembre por el entonces ministro de Transportes, quien aseguró que su cartera invertiría S/218.000 para recuperar la avenida y evitar un socavamiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
No fue Inca Kola: esta es la primera gaseosa peruana creada hace 120 años que lideró el mercado por 2 décadas

No fue Inca Kola: esta es la primera gaseosa peruana creada hace 120 años que lideró el mercado por 2 décadas

LEER MÁS
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
Extorsionan con explosivos en el Callao: negocios denuncian cobro de cupos y reciben cartas con amenazas en la av. Colonial

Extorsionan con explosivos en el Callao: negocios denuncian cobro de cupos y reciben cartas con amenazas en la av. Colonial

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Sociedad

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025