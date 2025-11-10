Usuarios del Metropolitano en Lima denuncian situaciones de riesgo al hacer fila fuera de los andenes autorizados, exponiéndose en el carril exclusivo de buses. | composición LR

Usuarios del sistema de transporte Metropolitano en Lima han denunciado situaciones de riesgo luego de que, ante la congestión en las estaciones, se vean obligados a hacer fila fuera de los andenes autorizados, en el carril exclusivo de los buses. Videos y capturas difundidos en redes sociales muestran decenas de personas esperando en la vía de circulación de los vehículos, expuestos al peligro en las estaciones de Izaguirre y de Tomás Valle, ambas en Lima Norte.

Las imágenes compartidas en redes sociales revelan que la demanda del servicio supera la infraestructura disponible. La falta de personal que regule el ingreso empeora la situación, y los buses pasan con pasajeros justo al lado de la fila. En las redes, las opiniones fueron divididas. ''La gente también se mete ahí, ellos son los principales responsables, si a ellos mismos no les importa su vida a la ATU menos'', escribió una usuaria, a lo cual otros respondieron: ''La gente no está porque quiere sino porque necesita viajar, además la estación tal cual está colapsada. Y respecto a quién es el responsable, es la ATU y el gobierno central''.

Critican gestión en el Metropolitano

Otra usuaria fue más crítica e indicó: “El Metropolitano es un mal necesario y de eso se aprovechan quienes tienen a su cargo la administración, pareciera que la dignidad del ser humano poco o nada importa”. Así, enfatizó el estado de vulnerabilidad en que se encuentran quienes deben esperar fuera de las estaciones. Varios cibernautras pidieron a las autoridades competentes mejorar la señalización, reforzar la vigilancia y ampliar las zonas de espera para evitar que empeore el colapso.

La República se contactó con el área de prensa de ATU, pero al cierre de este informe no ha recibido respuesta sobre los incidentes. Tampoco han emitido un comunicado oficial. Cabe precisar que la situación no es nueva, pues usuarios vienen denunciando hechos similares desde hace años atrás.

Reportan colapso en estaciones

Además del peligro de lo reportado esta semana, en los últimos meses se han evidenciado cada vez más casos de estaciones repletas, los buses demorándose en llegar (esperas de hasta más de una hora) y hasta peleas entre pasajeros que se saltan la cola. En un vídeo, se ve como un trabajador de ATU intenta, sin mucho éxito, separar a dos sujetos que se enfrascaron en una gresca por la fila.

