Asesinan a conductor de combi mientras realizaba su ruta en el Callao

El chofer recibió varios disparos cuando se encontraba dentro de su unidad. Foto: Composición LR

El chofer recibió varios disparos cuando se encontraba dentro de su unidad. Foto: Composición LR

Un conductor de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos la noche del lunes 10 de noviembre, mientras manejaba su unidad de transporte público en el Callao. El crimen ocurrió cerca de la medianoche, cuando la combi cubría su ruta Cercado de Lima – Ventanilla.

De acuerdo con la información policial, la víctima fue identificada como Edgar Alexander Vargas Solís (47), quien se encontraba trabajando en compañía de la cobradora, una mujer gestante, que resultó ilesa. Las autoridades se encuentran investigando el caso, mientras manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nota en desarrollo...