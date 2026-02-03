HOYSuscripcion LR Focus

Amigas de Jerí en investigación y Luna revela traición de Porky | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Choque frontal entre bus interprovincial y automóvil deja dos adultos y dos menores fallecidos en la vía Canta-Huayllay, en Pasco

De acuerdo con la información policial, el carro cayó en una zanja después de rebotar por el impacto. En el ómnibus se reportaron 15 heridos.

Las investigaciones del accidente están a cargo de la comisaría de Morococha.
Las investigaciones del accidente están a cargo de la comisaría de Morococha.

Cuatro personas fallecieron y 15 terminaron lesionadas en un aparatoso accidente entre una unidad de la empresa Turismo Tacna y un auto particular en el kilómetro 42.5 de la carretera Canta-Huayllay, cerca del cruce de Yantac y la Laguna de 7 Colores, alrededor de las 8 a. m. del martes 3 de febrero.

Tras el fuerte impacto, el vehículo menor, marca Hyundai y con placa CJY-255, se despistó luego de rebotar por el choque y cayó en un foso al lado de la autopista, según el reporte de la Policía de Carreteras. El coche terminó con las llantas hacia arriba.

Cuatro fallecidos y quince heridos en accidente

Entre las víctimas mortales se identificó a Michael Salazar T. (22), quien era el conductor del automóvil, y a dos menores de edad. Asimismo, la cuarta víctima aún está sin identificar, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Con respecto al autobús, los 15 heridos fueron trasladados de inmediato por los equipos de emergencia al Hospital de Canta para recibir atención médica. Por su parte, Betuel Egoavil, responsable de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Marcapomacocha, informó que su personal fue el primero en llegar a la zona para brindar apoyo.

Finalmente, los efectivos de la comisaría de la jurisdicción de Morococha quedaron a cargo del caso y las diligencias legales para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias del accidente. El incidente movilizó al personal del Ministerio Público para trasladar los cuerpos a la morgue.

