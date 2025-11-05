La noche del 5 de noviembre, un ciudadano armado intervino un intento de robo que afectaba a una pareja en Los Olivos. Como resultado, dos de los cuatro delincuentes fueron capturados, uno de ellos presentó una herida de bala en la pantorrilla derecha. Los vecinos del lugar informaron a la Policía sobre el incidente y señalaron la participación de los sospechosos en el incidente, durante el cual se habría sustraído un teléfono celular y perpetuado una agresión.

Personal policial, junto con unidades de Serenazgo, se trasladó al lugar para asegurar la zona y coordinar la captura de los sospechosos. Según se pudo conocer, se encontraron dos armas de fuego y casquillos de bala en el suelo, lo que permitió a las autoridades iniciar las diligencias correspondientes.

Uno de los delincuentes terminó herido y fue trasladado al hospital

Uno de los incriminados fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia para la extracción de un proyectil alojado en la pierna derecha. Las autoridades señalaron que la intervención ciudadana y la presencia policial fueron determinantes para controlar la situación y garantizar la seguridad de la pareja afectada.

La Policía informó que se está a la espera del peritaje correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades. Las unidades encargadas del operativo permanecieron en la zona para recopilar evidencia y coordinar el procedimiento con los supervisores zonales y las unidades especializadas que participaron en la intervención.

