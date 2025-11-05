HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre armado frustra robo y salva a pareja de cuatro delincuentes en Los Olivos: uno de ellos terminó herido de bala

Uno de los malhechores tuvo que ser trasladado al Hospital Cayetano Heredia para la extracción de un proyectil alojado en su pierna, mientras la policía realiza las investigaciones correspondientes.

La noche del 5 de noviembre, un ciudadano armado intervino un intento de robo que afectaba a una pareja en Los Olivos. Como resultado, dos de los cuatro delincuentes fueron capturados, uno de ellos presentó una herida de bala en la pantorrilla derecha. Los vecinos del lugar informaron a la Policía sobre el incidente y señalaron la participación de los sospechosos en el incidente, durante el cual se habría sustraído un teléfono celular y perpetuado una agresión.

Personal policial, junto con unidades de Serenazgo, se trasladó al lugar para asegurar la zona y coordinar la captura de los sospechosos. Según se pudo conocer, se encontraron dos armas de fuego y casquillos de bala en el suelo, lo que permitió a las autoridades iniciar las diligencias correspondientes.

Uno de los delincuentes terminó herido y fue trasladado al hospital

Uno de los incriminados fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia para la extracción de un proyectil alojado en la pierna derecha. Las autoridades señalaron que la intervención ciudadana y la presencia policial fueron determinantes para controlar la situación y garantizar la seguridad de la pareja afectada.

La Policía informó que se está a la espera del peritaje correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades. Las unidades encargadas del operativo permanecieron en la zona para recopilar evidencia y coordinar el procedimiento con los supervisores zonales y las unidades especializadas que participaron en la intervención.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

