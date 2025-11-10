"Él en campaña aceptó someterse a nuestros usos y costumbres": rondas campesinas justifican castigo a alcalde en Ayabaca

El presidente de las Rondas Campesinas de Piura aseguró que en el acta de asamblea constan las motivaciones tras los azotes. | Fuente: Almendra Riesta / La República. | Foto: cortesía.

El presidente de las Rondas Campesinas de Piura aseguró que en el acta de asamblea constan las motivaciones tras los azotes. | Fuente: Almendra Riesta / La República. | Foto: cortesía.

Las rondas campesinas de Ayabaca marcharon de forma pacífica en la provincia altopiurana, tras la denuncia policial realizada por el alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde, por presunto abuso de autoridad.

Como se sabe, la autoridad fue sometida por la ronda campesina de Hualcuy a la justicia popular junto a otros dos regidores. Según los ronderos, se disciplinó a Quinde por la paralización de obras y el incumplimiento de promesas.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

La presidenta de las rondas campesinas de Ayabaca, Noralda Jiménez, señaló lo siguiente: "(Las autoridades) están vulnerando nuestros derechos al no tener un hospital o una pista segura. Allí se debería poner el foco, no en la disciplina que se aplicó al alcalde (…) El en campaña estuvo en el local de las rondas campesinas y prometió someterse a los usos y costumbres".

Además, convocó una mesa de diálogo con las autoridades locales y regionales para dar una solución a las problemáticas que aquejan a la provincia altopiurana.

Alcalde se pronuncia

Este último fin de semana la autoridad edil realizó una denuncia contra el presidente de las rondas campesinas de Hualcuy, Hebelio Llacsahuanga, y a otras cuatro personas por abuso de autoridad y agresión física.

Asimismo, el burgomaestre sostuvo que los latigazos habrían sido un castigo por no haber cumplido con su promesa de facilitar un equipo de sonido para el aniversario de las rondas de Hualcuy.

"Voy a tomar las acciones legales correspondientes. Ya pasé por el médico legista, ya tenemos las pruebas suficientes y vamos a condenar estos actos (…) Si yo cometo un acto de corrupción dentro de mi provincia yo mismo me pongo a la banca de la ronda. Pero esto que ha sucedido es indignante y humillante, porque por un simple equipo de sonido que no llegó por una persona irresponsable, yo tengo que ser castigado y humillado", afirmó.

Quinde también apuntó que habría un favorecimiento por parte de la organización ronderil hacia ciertas figuras opositoras a su gestión.

Niega acusaciones

Por su parte, Santos Montalbán, el presidente de las Rondas Campesinas de Piura, quien también participó de la movilización, señaló que en el acta de la asamblea general se dejó como evidencia las motivaciones tras los azotes impartidos por los ronderos a la autoridad provincial.

"Todo (lo registrado en el acta) está relacionado con obras paralizadas, obras abandonadas, obras donde presuntamente hay irregularidades, promesas incumplidas", acotó Montalban, quien añadió que los ronderos se someterán a las investigaciones que iniciará la Policía en torno a este hecho.