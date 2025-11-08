Piura: detienen a sujeto que trasladaba 10 kilos de cocaína en tráiler

Droga estaba marcada con símbolo de un caballo rojo. Foto: PNP.

Los agentes del Área Antidrogas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana y el personal de Aduanas detuvieron a un sujeto que trasladaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un tráiler en la región de Piura.

Según información policial, el detenido formaría parte de un grupo criminal de alcance internacional denominado 'Los Caballos Rojos'.

La intervención se realizó la tarde de este sábado 7 de noviembre en la empresa Sushine Export S.A.C., en el distrito de Tambogrande. Por información de inteligencia, se alertó del traslado de sustancias ilícitas en un tráiler que tenía como destino Europa.

Durante el operativo se intervino el camión color blanco marca AUE-709 conducido por José Wilmer T. C. (34) natural de la provincia de Paita. Tras realizarle el registro personal, se le encontró en su poder un celular, una billetera y una mochila sin objetos ilicitos.

Droga hallada dentro de sistema de refrigeración

Empero, con la inspección en el contenedor del vehículo (en el sistema de refrigeración) se hallaron 10 paquetes rectangulares de color negro embalados con cita adhesiva.

Cada paquete tenía el logo de un caballo rojo más el número 234. Todo este contenido, que pesaba cerca de 10 kilos, tras pasar por una prueba dió positivo para clorhidrato de cocaína.

José Wilmer T. C. fue detenido por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y fue trasladado a las instalaciones de la División de Investigación Criminal de Piura.