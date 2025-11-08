HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Piura: detienen a sujeto que trasladaba 10 kilos de cocaína en tráiler

Según la Policía la droga tendría como destino Europa y pertenecería a 'Los Caballos Rojos', un grupo criminal de alcance internacional.

Droga estaba marcada con símbolo de un caballo rojo. Foto: PNP.
Droga estaba marcada con símbolo de un caballo rojo. Foto: PNP.

Los agentes del Área Antidrogas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana y el personal de Aduanas detuvieron a un sujeto que trasladaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un tráiler en la región de Piura.

Según información policial, el detenido formaría parte de un grupo criminal de alcance internacional denominado 'Los Caballos Rojos'.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Alcalde de Ayabaca recibe 12 latigazos por rondas campesinas tras reconocer falta de compromiso en su gobierno

lr.pe

La intervención se realizó la tarde de este sábado 7 de noviembre en la empresa Sushine Export S.A.C., en el distrito de Tambogrande. Por información de inteligencia, se alertó del traslado de sustancias ilícitas en un tráiler que tenía como destino Europa.

Durante el operativo se intervino el camión color blanco marca AUE-709 conducido por José Wilmer T. C. (34) natural de la provincia de Paita. Tras realizarle el registro personal, se le encontró en su poder un celular, una billetera y una mochila sin objetos ilicitos.

Droga hallada dentro de sistema de refrigeración

Empero, con la inspección en el contenedor del vehículo (en el sistema de refrigeración) se hallaron 10 paquetes rectangulares de color negro embalados con cita adhesiva.

Cada paquete tenía el logo de un caballo rojo más el número 234. Todo este contenido, que pesaba cerca de 10 kilos, tras pasar por una prueba dió positivo para clorhidrato de cocaína.

José Wilmer T. C. fue detenido por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y fue trasladado a las instalaciones de la División de Investigación Criminal de Piura.

Notas relacionadas
Alcalde de Ayabaca recibe 12 latigazos por rondas campesinas tras reconocer falta de compromiso en su gobierno

Alcalde de Ayabaca recibe 12 latigazos por rondas campesinas tras reconocer falta de compromiso en su gobierno

LEER MÁS
Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

LEER MÁS
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación los foto-óleos de Manuel Quiroz Jiménez

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación los foto-óleos de Manuel Quiroz Jiménez

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Familias exhuman cuerpos en cementerio de SJL por robos a nichos y visitantes: denuncian falta de vigilancia

Familias exhuman cuerpos en cementerio de SJL por robos a nichos y visitantes: denuncian falta de vigilancia

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025