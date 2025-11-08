HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Familias exhuman cuerpos en cementerio de SJL por robos a nichos y visitantes: denuncian falta de vigilancia

Vecinos denuncian que el cementerio es utilizado por delincuentes como refugio y asaltan a los visitantes. Varias tumbas fueron profanadas y destruidas para sustraer objetos de valor.

Vecinos aseguran que el cementerio fue tomado por delincuentes que se dedican a robar a visitantes. Foto: América Noticias
Vecinos aseguran que el cementerio fue tomado por delincuentes que se dedican a robar a visitantes. Foto: América Noticias | Composición LR/América Noticias

Ante el aumento de asaltos y la total ausencia de vigilancia en el cementerio Santa María de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, decenas de familias decidieron exhumar los restos de sus seres queridos. Temen que las tumbas sean profanadas por personas que merodean constantemente la zona.

Las cámaras de América Noticias registraron ataúdes abiertos, estructuras colapsadas y sepulturas destruidas en varios sectores del camposanto. Según los trabajadores, estos actos ocurren principalmente en horas de la madrugada, cuando no hay ningún tipo de resguardo.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

lr.pe

Delincuencia dentro del cementerio

Vecinos denunciaron la ausencia de personal de seguridad y la presencia constante de delincuentes y personas sin hogar en el camposanto. Los trabajadores aseguran que estas personas se dedican a profanar nichos, robar objetos de valor y ocupar espacios vacíos como refugios nocturnos.

Frente a esta situación, muchas familias han decidido trasladar sin ningún procedimiento municipal los restos a otros cementerios o realizar la cremación de sus difuntos. Visitantes han reportado asaltos, robos y daños materiales dentro del lugar que permanece abierto todo el día.

Los visitantes temen ingresar al cementerio para estar cerca a sus seres queridos, ya que muchos aseguran haber sido víctimas de delincuentes que se han apoderado de nichos, bancas y otros espacios.

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

lr.pe

Autoridades no se pronuncian

Ni el alcalde del distrito, Jesús Maldonado, ni representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han pronunciado o han tomado medidas concretas para proteger el cementerio, según el referido medio.

Los vecinos y familiares exigen la presencia urgente de agentes del orden, el cierre nocturno del camposanto y la implementación de medidas de seguridad permanentes. También solicitaron la recuperación de las estructuras dañadas y un control en los accesos para evitar nuevas exhumaciones y actos vandálicos.

Notas relacionadas
Taxista no habido, acusado de tocamientos indebidos en SJL, registra 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar

Taxista no habido, acusado de tocamientos indebidos en SJL, registra 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar

LEER MÁS
Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

LEER MÁS
Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025