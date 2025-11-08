Vecinos aseguran que el cementerio fue tomado por delincuentes que se dedican a robar a visitantes. Foto: América Noticias | Composición LR/América Noticias

Vecinos aseguran que el cementerio fue tomado por delincuentes que se dedican a robar a visitantes. Foto: América Noticias | Composición LR/América Noticias

Ante el aumento de asaltos y la total ausencia de vigilancia en el cementerio Santa María de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, decenas de familias decidieron exhumar los restos de sus seres queridos. Temen que las tumbas sean profanadas por personas que merodean constantemente la zona.

Las cámaras de América Noticias registraron ataúdes abiertos, estructuras colapsadas y sepulturas destruidas en varios sectores del camposanto. Según los trabajadores, estos actos ocurren principalmente en horas de la madrugada, cuando no hay ningún tipo de resguardo.

Delincuencia dentro del cementerio

Vecinos denunciaron la ausencia de personal de seguridad y la presencia constante de delincuentes y personas sin hogar en el camposanto. Los trabajadores aseguran que estas personas se dedican a profanar nichos, robar objetos de valor y ocupar espacios vacíos como refugios nocturnos.

Frente a esta situación, muchas familias han decidido trasladar sin ningún procedimiento municipal los restos a otros cementerios o realizar la cremación de sus difuntos. Visitantes han reportado asaltos, robos y daños materiales dentro del lugar que permanece abierto todo el día.

Los visitantes temen ingresar al cementerio para estar cerca a sus seres queridos, ya que muchos aseguran haber sido víctimas de delincuentes que se han apoderado de nichos, bancas y otros espacios.

Autoridades no se pronuncian

Ni el alcalde del distrito, Jesús Maldonado, ni representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han pronunciado o han tomado medidas concretas para proteger el cementerio, según el referido medio.

Los vecinos y familiares exigen la presencia urgente de agentes del orden, el cierre nocturno del camposanto y la implementación de medidas de seguridad permanentes. También solicitaron la recuperación de las estructuras dañadas y un control en los accesos para evitar nuevas exhumaciones y actos vandálicos.