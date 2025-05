La madrugada de este viernes 30 de mayo, un chofer de la línea 52 de la empresa de transporte Etusa fue asesinado a balazos en el distrito San Juan de Lurigancho (SJL). Luego de esta lamentable situación, los conductores de los buses de dicha compañía decidieron suspender sus operaciones tras la muerte de su compañero y las amenazas de extorsión que reciben.

"Nosotros hemos llegado a la conclusión que no vamos a trabajar hasta que la empresa de la cara por nuestro compañero porque es una vida que no puede quedar así. Es una pena irremediable. Esto se debe a que la empresa que no se responsabiliza por nosotros. Es una pena grande y pedimos justicia por nuestro compañero", indicó uno de los conductores, quien prefirió mantener el anonimato, en una entrevista con Latina.

Buses de la línea 52 de Etusa no operará tras asesinato en SJL

Los choferes y cobrados de la línea 52 de Etusa no ofrecerán el servicio de transporte este 30 de mayo, debido a que exigen que la empresa en la que trabajan informen las medidas que implementará tras el asesinato de uno de los conductores. Ellos piden a las autoridades que garanticen la seguridad de los trabajadores en los diferentes distritos de Lima.

También, indicaron que la compañía Etusa les estaba cobrando S/15 diarios para pagar a los extorsionadores, con el objetivo de evitar los atentados que pongan en peligro sus vidas.

"La empresa estaba haciendo un cobro de S/15, lo cual garantizaba la tranquilidad para todos, pero veo que no ha sido así. El responsable es la empresa que nos ha engañado prácticamente", manifestó un chofer.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

