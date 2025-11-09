Pobreza extrema y olvido estatal: así viven las comunidades nativas de Puerto Bermúdez, Oxapampa

Catorce comunidades nativas de Puerto Bermúdez, en Oxapampa, padecen pobreza extrema, sin acceso a educación, salud y servicios básicos. | composición LR

Catorce comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa (Pasco), viven en condiciones que superan los niveles de pobreza extrema. Según un reportaje de Panamericana, los habitantes sobreviven sin acceso a educación, salud, vivienda digna ni vías de comunicación adecuadas.

Llegar a esta zona del país toma casi tres días. El recorrido implica atravesar carreteras en pésimo estado, partiendo desde la región Junín, pasando por Satipo y finalmente ingresando por el centro poblado de Oventeni, en Ucayali. Este aislamiento ha condenado a miles de ciudadanos a una vida sin servicios básicos ni presencia estatal.

El jefe de la comunidad de Majontoni explicó que las familias “viven en casas cubiertas con hojas de paja y duermen en colchas colocadas sobre la tierra”, utilizando fogatas como su única fuente de luz. Las imágenes difundidas muestran viviendas deterioradas y niños sin calzado, mientras las lluvias agravan la precariedad del lugar.

Escuelas improvisadas y sin materiales

El sistema educativo también refleja el abandono. Los salones fueron construidos por los propios pobladores con troncos y tablas que hacen de paredes, pupitres y techos. Los niños asisten sin cuadernos ni útiles escolares, lo que ha interrumpido su aprendizaje durante meses.

Docentes locales aseguraron que, pese a los esfuerzos por mantener las clases, no reciben apoyo del Ministerio de Educación ni del gobierno regional. Los maestros trabajan casi sin recursos, y los niños no tienen materiales básicos.

Carreteras paralizadas y obras inconclusas

Los comuneros denunciaron que el proyecto de mejoramiento vial que debía conectar las comunidades lleva más de dos años detenido. El consorcio a cargo abandonó la obra y el gobierno regional no ha exigido su reactivación.

“Aquí estamos 14 comunidades y tres asociaciones que estamos olvidados por el gobierno”, expresó un comunero, quien pidió que se fiscalice la ejecución de las obras y se garantice la presencia de servicios básicos.

