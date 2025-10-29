HOYSuscripcion LR Focus

Esta es la maratón más alta del mundo y se realiza en Perú: dónde está y por qué es tan desafiante

Este evento desafiante abarca un recorrido de 42 kilómetros y es organizado por la Municipalidad Provincial de Pasco, con categorías para todos los niveles, incluida la participación de personas con discapacidad.

Las maratones son eventos deportivos que exigen gran resistencia física y mental a sus participantes.
Las maratones son eventos deportivos que exigen gran resistencia física y mental a sus participantes. | Foto: composición LR/Fútbol Peruano/Pasco Perú

La maratón suele ser uno de los deportes más llamativos, ya que se caracteriza por la resistencia física y mental que deben demostrar los atletas mientras afrontan una larga y exigente distancia que pone a prueba su fuerza, concentración y determinación.

Este tipo de actividad física es bastante común entre las y los atletas olímpicos que participan de forma constante en competiciones internacionales. No obstante, una particularidad del Perú relacionada con este deporte es que en el país se encuentra una ciudad donde se realiza la maratón más alta del mundo: Cerro de Pasco. Este dato curioso ha sido objeto de análisis entre aficionados y expertos, quienes destacan su gran altitud dentro del contexto deportivo.

Con más de 4.000 m s. n. m., esta maratón es la alta del mundo, donde los participantes ponen a prueba su resistencia física. Foto: Perú.com

Con más de 4.000 m s. n. m., esta maratón es la alta del mundo, donde los participantes ponen a prueba su resistencia física. Foto: Perú.com

¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra la maratón más alta del mundo?

La maratón más alta del mundo se lleva a cabo en la ciudad de Cerro de Pasco, ubicada en la zona central del Perú, a una altitud de 4.380 m s. n. m., lo que la convierte en un desafío extremo para los atletas que se atreven a participar, debido a las duras condiciones climáticas y a la baja concentración de oxígeno.

El nombre de la competencia es Maratón Internacional Meseta del Bombón, dicho evento se realiza a anualmente en el mes de noviembre y cuenta con un recorrido de 42 kilómetros.

De acuerdo con la condecoración por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), la Maratón Internacional Meseta del Bombón es la más carrera con mayor altitud del mundo.

¿Cómo se realiza la maratón más alta del mundo?

La competencia deportiva es organizada por la Municipalidad Provincial de Pasco y, por lo general, se desarrolla desde el distrito de Carhuamayo hasta el estadio Daniel Alcides Carrión, en Cerro de Pasco. Entre las seis categorías disponibles para los participantes se encuentran: élite, máster, juvenil, infantil y personas con discapacidad. La inscripción es gratuita para cualquier ciudadano peruano que esté interesado en vivir esa experiencia.

¿Cuánto es el premio que cuenta la competencia?

La competencia cuenta con un atractivo total de premios que asciende a más de 200.000 soles, en la que se destaca la Comisión Organizadora, compuesta por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Pasco, la Liga de Atletismo de Pasco y la Asociación de Jueces, se encarga de supervisar el evento y garantizar la correcta ejecución y la seguridad de los participantes.

