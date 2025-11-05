La Comunidad de Moteros del Perú prepara una movilización el 8 de noviembre para protestar contra las nuevas restricciones al uso de motocicletas en Lima y Callao. La marcha tiene como destino el Palacio de Gobierno | Composición LR | Omar Neyra

En medio del debate por nuevas restricciones al uso de motocicletas en la capital y el Callao, la Comunidad de Moteros del Perú ha anunciado una movilización para el próximo sábado 8 de noviembre. La concentración es a las 4:00 p.m. en la avenida Salaverry en el Campo de Marte, con destino al Palacio de Gobierno. En conversación con La República, el presidente del gremio de moteros, Danny Mendoza, manifestó que, si bien su asociación convoca, otras organizaciones también se están sumando. ''Nos toca a todos, no solamente un gremio, sino a lo más de 3 millones y medio de motociclistas que somos a nivel nacional'', afirmó.

El principal reclamo es el rechazo al dictamen recientemente aprobado por la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República (CTC), que propone suspender o restringir la circulación de motocicletas en zonas declaradas en estado de emergencia, además de mantener la obligatoriedad del uso de chalecos para los conductores. Esta iniciativa legislativa, impulsada en varios distritos de Lima y Callao, generó oposición entre colectivos de motociclistas, quienes consideran que se vulneran sus derechos y se afecta su medio de trabajo. Mendoza afirma que no se llegó a un acuerdo con las autoridades, motivo por el cual se ha convocado a la marcha.

Gremio de moteros rechaza dictamen del Congreso

La propuesta parlamentaria (aprobada con 16 votos a favor) plantea que las autoridades puedan restringir el tránsito de motocicletas de las categorías L1 y L3 en los distritos declarados en estado de emergencia. Además, las sanciones incluyen multas, suspensión de licencia por dos años e incluso inhabilitación hasta por cinco en caso de reincidencia. El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori, sostuvo que la medida “fortalecerá la capacidad del Estado para intervenir en zonas críticas sin afectar el uso general de motocicletas en todo el país”. Sin embargo, los motociclistas aseguran que no hubo diálogo técnico ni social previo a su aprobación.

El presidente del gremio, Danny Mendoza, cuestionó la efectividad del proyecto. “Si van a restringir el uso de motocicletas, mañana los delincuentes no van a robar con moto, sino con autos de alta gama. ¿Van a prohibir también los autos?”, señaló. También afirmó que la medida vulnera el derecho al libre tránsito y golpea la economía de miles de trabajadores. “El Congreso no ha sabido estudiar el impacto económico. Restringir las motos en Lima y Callao sería gravísimo, porque los motociclistas inyectamos economía con deliverys, farmacias, servicios. Es una medida populista y discriminatoria”, añadió.

El dirigente también criticó que el Ejecutivo planee reinstaurar el uso de chalecos obligatorios desde el 17 de noviembre, sin haber publicado aún el reglamento ni un plan de implementación. “El Estado no ha emitido ningún cronograma ni va a subsidiar nada. Otra vez se impone sin diálogo”, explicó.

Marcha del 8 de noviembre: no llegaron a acuerdos

Mendoza anunció que la marcha del sábado reunirá a “cientos y cientos de motociclistas” de Lima y provincias. “Vamos a salir desde la avenida Salaverry y llegar a Palacio. Queremos hablar con el presidente Jerí y ofrecer alternativas, como el cambio de placas con tecnología moderna para mejorar la fiscalización”, comentó. El gremio espera que el Congreso escuche sus reclamos antes de que el dictamen pase al Pleno. “Cuando una medida restringe libertades, debe tener proporcionalidad y viabilidad. Y esta no la tiene”, subrayó Mendoza.

Según el dirigente, su gremio ya se habría reunido con el premier Ernesto Álvarez hace dos semanas. Sin embargo, no les habrían otorgado una respuesta puntual. “Iban a evaluar los estudios técnicos que hemos presentado”, señaló.

La República consultó sobre la medida de la protesta con José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), y el líder contestó que no acatarían: “El día lunes tuvimos reunión con el MTC (...) Vamos a tener otra reunión y ahí se definirá una nueva normativa, por lo cual no vamos a hacer ninguna movilización todavía porque no hay motivo por el momento”.

