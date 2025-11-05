HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

Danny Mendoza, presidente del gremio Comunidad Motera del Perú, asegura que se busca alternativas al proyecto y critica su impacto económico. Esperan que el Congreso escuche sus reclamos antes de votar en el Pleno.

La Comunidad de Moteros del Perú prepara una movilización el 8 de noviembre para protestar contra las nuevas restricciones al uso de motocicletas en Lima y Callao. La marcha tiene como destino el Palacio de Gobierno
La Comunidad de Moteros del Perú prepara una movilización el 8 de noviembre para protestar contra las nuevas restricciones al uso de motocicletas en Lima y Callao. La marcha tiene como destino el Palacio de Gobierno | Composición LR | Omar Neyra

En medio del debate por nuevas restricciones al uso de motocicletas en la capital y el Callao, la Comunidad de Moteros del Perú ha anunciado una movilización para el próximo sábado 8 de noviembre. La concentración es a las 4:00 p.m. en la avenida Salaverry en el Campo de Marte, con destino al Palacio de Gobierno. En conversación con La República, el presidente del gremio de moteros, Danny Mendoza, manifestó que, si bien su asociación convoca, otras organizaciones también se están sumando. ''Nos toca a todos, no solamente un gremio, sino a lo más de 3 millones y medio de motociclistas que somos a nivel nacional'', afirmó.

El principal reclamo es el rechazo al dictamen recientemente aprobado por la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República (CTC), que propone suspender o restringir la circulación de motocicletas en zonas declaradas en estado de emergencia, además de mantener la obligatoriedad del uso de chalecos para los conductores. Esta iniciativa legislativa, impulsada en varios distritos de Lima y Callao, generó oposición entre colectivos de motociclistas, quienes consideran que se vulneran sus derechos y se afecta su medio de trabajo. Mendoza afirma que no se llegó a un acuerdo con las autoridades, motivo por el cual se ha convocado a la marcha.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
La comunidad motera realizará una marcha para exigir acciones del Gobierno de José Jerí.

La comunidad motera realizará una marcha para exigir acciones del Gobierno de José Jerí.

PUEDES VER: Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

lr.pe

Gremio de moteros rechaza dictamen del Congreso

La propuesta parlamentaria (aprobada con 16 votos a favor) plantea que las autoridades puedan restringir el tránsito de motocicletas de las categorías L1 y L3 en los distritos declarados en estado de emergencia. Además, las sanciones incluyen multas, suspensión de licencia por dos años e incluso inhabilitación hasta por cinco en caso de reincidencia. El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori, sostuvo que la medida “fortalecerá la capacidad del Estado para intervenir en zonas críticas sin afectar el uso general de motocicletas en todo el país”. Sin embargo, los motociclistas aseguran que no hubo diálogo técnico ni social previo a su aprobación.

El presidente del gremio, Danny Mendoza, cuestionó la efectividad del proyecto. “Si van a restringir el uso de motocicletas, mañana los delincuentes no van a robar con moto, sino con autos de alta gama. ¿Van a prohibir también los autos?”, señaló. También afirmó que la medida vulnera el derecho al libre tránsito y golpea la economía de miles de trabajadores. “El Congreso no ha sabido estudiar el impacto económico. Restringir las motos en Lima y Callao sería gravísimo, porque los motociclistas inyectamos economía con deliverys, farmacias, servicios. Es una medida populista y discriminatoria”, añadió.

El dirigente también criticó que el Ejecutivo planee reinstaurar el uso de chalecos obligatorios desde el 17 de noviembre, sin haber publicado aún el reglamento ni un plan de implementación. “El Estado no ha emitido ningún cronograma ni va a subsidiar nada. Otra vez se impone sin diálogo”, explicó.

PUEDES VER: Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

lr.pe

Marcha del 8 de noviembre: no llegaron a acuerdos

Mendoza anunció que la marcha del sábado reunirá a “cientos y cientos de motociclistas” de Lima y provincias. “Vamos a salir desde la avenida Salaverry y llegar a Palacio. Queremos hablar con el presidente Jerí y ofrecer alternativas, como el cambio de placas con tecnología moderna para mejorar la fiscalización”, comentó. El gremio espera que el Congreso escuche sus reclamos antes de que el dictamen pase al Pleno. “Cuando una medida restringe libertades, debe tener proporcionalidad y viabilidad. Y esta no la tiene”, subrayó Mendoza.

Según el dirigente, su gremio ya se habría reunido con el premier Ernesto Álvarez hace dos semanas. Sin embargo, no les habrían otorgado una respuesta puntual. “Iban a evaluar los estudios técnicos que hemos presentado”, señaló.

La República consultó sobre la medida de la protesta con José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), y el líder contestó que no acatarían: “El día lunes tuvimos reunión con el MTC (...) Vamos a tener otra reunión y ahí se definirá una nueva normativa, por lo cual no vamos a hacer ninguna movilización todavía porque no hay motivo por el momento”.

Danny Mendoza informó que se reunió con el premier hace dos semanas.

Danny Mendoza informó que se reunió con el premier hace dos semanas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas divididos tras reunión con el Ejecutivo: choferes quedan fuera y persiste el paro en Lima Norte

Transportistas divididos tras reunión con el Ejecutivo: choferes quedan fuera y persiste el paro en Lima Norte

LEER MÁS
Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50

De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025