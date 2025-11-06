HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vecinos de Pueblo Libre alertan segundo forado en menos de dos días y genera caos vehicular en av. Vivanco

La Municipalidad de Pueblo Libre exigió acciones inmediatas para reparar el forado que pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores, y anunció medidas legales contra la empresa de telefonía presuntamente responsable.

Un nuevo forado fue detectado en el distrito de Pueblo Libre. La Municipalidad distrital informó este jueves 6 de noviembre sobre la presencia de un hundimiento en la cuadra cinco de la avenida Vivanco, a la altura de un buzón de comunicaciones. Según denuncian los vecinos, el hueco ha ido incrementando su tamaño progresivamente, lo que representa un riesgo para la seguridad y la transitabilidad peatonal y vehicular.

Un día antes se reportó otro enorme hueco de seis metros de profundidad en la avenida Brasil, también en Pueblo Libre, en una cámara subterránea de telecomunicaciones. Por ello, los vecinos y las autoridades exigen que se proceda con la reparación inmediata del pavimento para evitar accidentes.

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

El nuevo forado también afecta el tránsito vehicular, ya que los conductores deben reducir la velocidad o tomar desvíos debido al peligro que representa. Además, las unidades de transporte público deben maniobrar para ingresar desde la calle Agustín Gamarra hacia la vía principal, lo que genera gran congestión.

El hueco se ubica frente al parque 3 de Octubre, el skatepark distrital y un centro educativo, una zona de alta afluencia peatonal. “Necesita ser arreglado lo más pronto posible y hacer los trabajos en la noche. Señalizar bien para que no haya problemas futuros con los carros y peatones”, señaló una vecina a La República.

La Municipalidad de Pueblo Libre, a través de la Subgerencia de Obras Públicas, envió un oficio a Integratel Perú S.A.A. (antes Telefónica) exigiendo que se tomen las acciones correspondientes en el más breve plazo. Asimismo, solicitó una evaluación técnica y la reparación del área afectada.

Nueva vía expresa norte: anuncian desvíos de 30 rutas de transporte por obras en la avenida Universitaria

Municipalidad de Pueblo Libre alerta acciones legales contra empresa de telefonía

La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, denunció irregularidades en las obras realizadas por la empresa de telefonía. Informó que en julio ya se había solicitado una intervención por el hundimiento de la pista, y que, tras unos meses, volvió a presentarse el problema. Ante ello, indicó que la comuna ha iniciado acciones legales y presentado una denuncia ante la Procuraduría.

“Nosotros lo solicitamos en julio; vinieron, arreglaron la tapa del buzón y, de pronto, de julio a fines de octubre, ha cedido nuevamente. El proceso constructivo es pobre. No se concibe que una obra termine así de colapsada”, expresó a Canal N. “Ya estuvo el procurador y se va a presentar la denuncia respectiva. La Policía también vino a realizar la constatación, porque esto es un delito”.

Cámaras de La República recorrieron el lugar, donde se constató que la empresa de comunicaciones involucrada ya inició labores de reparación. Por el momento, la zona cuenta con señalización de la Municipalidad, postes de madera y presencia de serenazgo para evitar el paso de peatones y vehículos por el área afectada.

