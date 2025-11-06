La Rinconada: mineros exigen reanudar explotación de oro paralizada por ola de asaltos
Hace un mes se suspendió toda actividad extractiva en centro minero ubicado sobre los 5 mil metros de altura en Puno. Policía señala que es difícil combatir a los asaltantes de los socavones.
Una nueva jornada de protesta realizarán los mineros que operan en el centro minero de La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. Ello porque la corporación minera con la concesión suspendió sus labores hace más de un mes, tras una seguidilla de asaltos.
En este centro de explotación de oro trabajan acreedor de 40 mil personas, quienes exigen la reanudación de actividades. “Nosotros vivimos la extracción de oro, sino se reactiva esta actividad en dos días nos veremos obligados a protestar. Se puede combatir la delincuencia, pero la forma no es suspendiendo de funciones a los mineros”, dijo el dirigente minero Roel Villegas.
Policía señala dificultad para combatir la delincuencia en La Rinconada
Según la Policía Nacional, no es posible controlar la delincuencia porque los asaltantes ingresan por distinto socavones a robar mineral. En los que va del año los saltantes mataron a más de 15 personas.
La Dirección Regional de Energía y Minas de Puno informó a La República que el caso es complejo, pero la solución al problema de fondo le compete a quienes tienen la concesión.
“Muchos somos perjudicados y estos se está saliendo de control. Vamos a tener que tomar acciones directas con los contratistas, quienes son los que nos convocan a trabajar”, puntualizó Roel Villegas.