Puno: balacera en restaurante de La Rinconada deja dos fallecidos

Fallecidos no portaban documentos que permitan su identificación. Foto: composición LR.

Un nuevo crimen tuvo lugar en el asentamiento minero de La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, región Puno. Dos varones murieron tras atacarse a balazos. Según testigos, segundos antes discutieron por dinero y una traición.

El hecho ocurrió la madrugada del 18 de julio, al interior de un restaurante que vende caldo en la urbanización Tres de Mayo. La primera víctima murió dentro del local, el segundo pereció camino al centro de salud de la zona.

Habría un tercero implicado en balacera

La Policía Nacional aún no pudo identificar a los cuerpos porque no tenían documentos personales ni alguna evidencia que permitiera dar con su verdadera identidad. No obstante, según la PNP, habría una tercera persona que habría abierto fuego. El caso está en investigación.

Agentes especializados iniciaron pesquisas para determinar si se trata de un ajuste de cuentas o un asalto frustrado. Hay varias versiones.

Las dos víctimas estaban vestidas como mineros. Horas antes habían estado bebiendo en varias cantinas y en horas de la madrugada habrían decidido salir a comer antes de recogerse a su domicilio.

PNP investiga balacera mortal

Personal de la Divincri viajó a la zona para establecer si los fallecidos pertenecían a alguna de las bandas que operan en el asentamiento minero.

No obstante, se desplegaron dos operativos para dar con otros personajes que estuvieron cerca de la escena del crimen. Varios testigos atestiguan el hecho. Las cámaras de seguridad serán clave.