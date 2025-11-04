Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Lescano tildó de traidores a parlamentarios del partido de la lampa. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Foto: composición LR.

Lescano tildó de traidores a parlamentarios del partido de la lampa. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Foto: composición LR.

A pocos meses de las elecciones generales 2026, Yonhy Lescano, quien postuló a la presidencia en 2021 con Acción Popular, ofreció duras críticas a su expartido y pidió que no brinden "ni un solo voto por ellos".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante su vivita a su natal Puno, el también exparlamentario aseguró que el 'partido de la lampa' ha traicionado al pueblo. "Se ha echado a los brazos del fujimorismo, del porkismo, ha cogobernado con Dina Boluarte y, ahora, cogobierna con José Jerí (…) No voten por este partido porque ha defraudado terriblemente", manifestó.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lescano, quien catalogó estas acciones como un "pacto mafioso", afirmó que su arrastre electoral en el 2021 permitió que Acción Popular tenga una bancada de 16 parlamentarios, a quienes los tildó de traidores. Él contó que a los pocos días de ser elegido lo desconocieron y la mayoría de ellos terminaron involucrados en el caso "Los Niños".

Lescano sobre expulsión de Butters en Puno: "Se han hecho respetar"

En otro momento, el ahora postulante por Cooperación Popular se refirió a la convulsionada visita de Phillip Butters al altiplano. Él consideró que la actitud de los juliaqueños contra el periodista fue una expresión de indignación y, a la vez, una forma de hacerse respetar frente a quien consideran que los agravió.

"Puno ha hecho respetar su autoestima y la dignidad de los peruanos", precisó. Tras ello, sostuvo que si Rafael López Aliaga, César Acuña o Keiko Fujimori llegan a esta región, lo harán protegidos por la Policía Nacional, pues de no hacerlo quedarían vulnerables al rechazo del pueblo. Asimismo, aseguró que si son echados por la población o insultados es porque son reconocidos como "parte del pacto mafioso".

Yonhy Lescano también se pronunció con relación a la determinación de asilo político de Betssy Chávez en México. “La mafia se ha impuesto sobre la ley y cualquiera se escaparía”, acotó. Para él, Pedro Castillo y la expremier no cometieron delito.

“Es patético el canciller Hugo de Zela, cuando dice que hay que romper relaciones diplomáticas con México. ¿Y por qué no reclamaron cuando Alberto Fujimori se asiló en Chile?", expresó.