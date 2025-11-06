El Centro de Salud Fortaleza, en Ate, registra un avance superior al 50% en su ejecución de infraestructura. | Foto: Composición LR/ Minsa

El Centro de Salud Fortaleza, en Ate, registra un avance superior al 50% en su ejecución de infraestructura. | Foto: Composición LR/ Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) avanza en la construcción del Centro de Salud Fortaleza, en el distrito de Ate, una infraestructura que busca reforzar la atención primaria en Lima Este y beneficiar a más de 500.000 habitantes. El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa una inversión total de S/43.726.400 y forma parte del Programa de Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS).

La moderna edificación contará con cinco niveles y un sótano, donde se habilitarán los servicios de emergencia, consulta externa, diagnóstico por imágenes, farmacia, laboratorio, rehabilitación y esterilización, entre otros. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario mediante equipamiento de última generación, que incluye equipos de rayos X, ecógrafos, un mamógrafo y un videoendoscopio.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿En qué estado se encuentra el Centro de Salud Fortaleza a más de un año de haber iniciado?

El Centro de Salud Fortaleza presenta un avance del 57% y actualmente se ejecutan trabajos de instalación de puertas y ventanas, pintura, colocación de porcelanato, equipamiento de la subestación eléctrica, montaje de los sistemas mecánicos en la azotea del edificio principal y construcción del cerco perimetral.

El Centro de Salud Fortaleza contará con cinco niveles y un sótano. Foto: Minsa

El inicio de la obra fue el 20 de junio de 2024 y durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el ministro de Salud de ese entonces, César Vásquez, destacó que la obra formaba parte del compromiso del sector por fortalecer el primer nivel de atención y acercar los servicios de salud a la población.

El acto reunió a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, autoridades locales y vecinos del distrito, quienes celebraron el inicio de un proyecto que, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las principales inversiones en salud de Lima Este. En paralelo, se habilitó un local de contingencia de 834 m² para garantizar la atención médica continua de más de 100 mil personas durante el periodo de ejecución, establecido en 450 días.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.