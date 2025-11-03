HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Judicialidad

La Corte de Sullana refuerza su compromiso con la justicia y la comunidad

Corte de Sullana indica sus principales avances durante este periodo.

Entérate de la situación de Sullana con el Informativo Judicial. Fuente: Difusión.
Corte de Sullana informa:

  • El presidente de la Corte supervisó juzgados en Talara.
  • Se dictó cadena perpetua por violación a menor.
  • Cerca de 50 jueces y servidores se capacitaron en sistema braille y participaron en exámenes médicos.
  • Este 14 de noviembre, la Justicia Itinerante llegará a Querecotillo.

