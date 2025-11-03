La Corte de Sullana refuerza su compromiso con la justicia y la comunidad
Corte de Sullana indica sus principales avances durante este periodo.
Entérate de la situación de Sullana con el Informativo Judicial. Fuente: Difusión.
Corte de Sullana informa:
- El presidente de la Corte supervisó juzgados en Talara.
- Se dictó cadena perpetua por violación a menor.
- Cerca de 50 jueces y servidores se capacitaron en sistema braille y participaron en exámenes médicos.
- Este 14 de noviembre, la Justicia Itinerante llegará a Querecotillo.
#CorteDeSullana #JusticiaItinerante #Inclusión #PoderJudicial #ContenidoPatrocinado