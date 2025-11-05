Intenso tráfico en Vía de Evitamiento tras choque de un tráiler con puente Balta, Cercado de Lima
Un tráiler colisionó con el puente Balta en la Vía de Evitamiento, afectando la circulación en el Cercado de Lima. La congestión vehicular se ha intensificado en la zona, reportan usuarios.
- De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
Un nuevo accidente de tránsito ha generado una intensa congestión vehicular en horas de la tarde de este 5 de noviembre. Un tráiler que transportaba maquinaria de construcción impactó contra el puente Balta, en la Vía de Evitamiento, a la altura del Cercado de Lima, lo que ha provocado un fuerte tráfico en esta transitada vía.
Noticia en desarrollo...