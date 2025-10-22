HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar del incidente para ayudar a retirar el camión atascado. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.

Un camión se atoró en el puente Balta en Evitamiento con sentido al sur
Un camión se atoró en el puente Balta en Evitamiento con sentido al sur | Foto: Difusión

Cierran Vía de Evitamiento debido a que un camión se encuentra atorado debajo del puente Balta con sentido al sur. Unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para que la unidad vehicular pueda retirarse. Se observa que el vehículo de carga se encuentra atorado y ya unidades policiales están trabajando para retirarlo.

En estos casos, se recomienda a conductores buscar rutas alternas para que no se vean perjudicadas sus labores diarias. Asimismo, es importante que los autos mantengan las distancias del camión atascado para evitar cualquier tipo de accidente y que no haya algún tipo de congestionamiento.

Casos pasados donde camiones se quedaron atascados en Vía de Evitamiento

Anteriormente, en la Vía Evitamiento ya han sucedido este tipo de situaciones. En junio del presente año, un camión de carga alta quedó atrapado en el puente Ricardo Palma. Este incidente también bloqueó el tránsito de la vía sur, por lo que el tramo permaneció cerrado mientras se realizaban las labores de auxilio vial.

Asimismo, en marzo de 2025, un camión quedó atorado en el puente peatonal de Acho. El chofer transportaba maquinaria de construcción con dirección al norte de Lima y, pese a los carteles advertencias de una altura máxima de 4.20 metros, intentó cruzar. En las imágenes se vio la estructura quedó gravemente dañada y, tras varios minutos y trabajo de la PNP, la unidad pudo ser liberada.

Se restablece tránsito en Vía de Evitamiento con dirección a sur

Tras varios minutos de labor por parte de la policía, el camión pudo ser liberado y se encuentra en el carril derecho, por lo que el tránsito en Vía de Evitamiento con dirección a sur se encuentra restablecido.

