Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Sociedad

Derrame de petróleo en puente Rayitos del Sol, en Vía Evitamiento, ocasiona congestión vehicular tras cierre de la vía

La Vía de Evitamiento con sentido de norte a sur ha sido cerrada temporalmente, mientras se llevan a cabo las labores de limpieza.

La vía con sentido hacia el sur ha sido cerrada temporalmente. Foto: Lima Expresa
La vía con sentido hacia el sur ha sido cerrada temporalmente. Foto: Lima Expresa

Durante la tarde de este lunes 13 de octubre, se reportó un accidente de tránsito que ocasionó el derrame de petróleo en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Rayito de Sol. Ante ello, las autoridades han dispuesto el cierre total de la vía con sentido hacia el sur para atender la emergencia suscitada.

Tras lo sucedido, la concesionaria Lima Expresa ha movilizado a su personal para realizar las labores de limpieza. Sin embargo, largas filas de vehículos, tanto particulares como de carga pesada, se han formado en la vía mientras esperan que se reanude el tránsito.

Labores de limpieza tras el derramamiento de petróleo. Foto: Difusión

Labores de limpieza tras el derramamiento de petróleo. Foto: Difusión

Cierran Vía de Evitamiento tras derrame de petróleo

La emergencia ha movilizado a efectivos de la Policía Nacional del Perú y equipo de Lima Expresa, quienes iniciaron cubriendo la zona afectada con arena. En tanto, el tráfico se extiende desde el Puente Rayito de Sol hasta el Óvalo Habich, según lo primeros reportes de los transeúntes y conductores.

Equipo de Lima Expresa atendiendo la emergencia. Foto: Difusión

Equipo de Lima Expresa atendiendo la emergencia. Foto: Difusión

Nota en desarrollo

