Derrame de petróleo en puente Rayitos del Sol, en Vía Evitamiento, ocasiona congestión vehicular tras cierre de la vía
La Vía de Evitamiento con sentido de norte a sur ha sido cerrada temporalmente, mientras se llevan a cabo las labores de limpieza.
- Paro nacional del 15 de octubre en Lima y Callao: horario, puntos de concentración, los gremios que acatan y más de la marcha
- Tercer Simulacro Nacional Multipeligro este 13 de octubre: a qué hora empieza, cómo será la jornada y todo lo que debes saber
Durante la tarde de este lunes 13 de octubre, se reportó un accidente de tránsito que ocasionó el derrame de petróleo en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Rayito de Sol. Ante ello, las autoridades han dispuesto el cierre total de la vía con sentido hacia el sur para atender la emergencia suscitada.
Tras lo sucedido, la concesionaria Lima Expresa ha movilizado a su personal para realizar las labores de limpieza. Sin embargo, largas filas de vehículos, tanto particulares como de carga pesada, se han formado en la vía mientras esperan que se reanude el tránsito.
TE RECOMENDAMOS
SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Labores de limpieza tras el derramamiento de petróleo. Foto: Difusión
Cierran Vía de Evitamiento tras derrame de petróleo
La emergencia ha movilizado a efectivos de la Policía Nacional del Perú y equipo de Lima Expresa, quienes iniciaron cubriendo la zona afectada con arena. En tanto, el tráfico se extiende desde el Puente Rayito de Sol hasta el Óvalo Habich, según lo primeros reportes de los transeúntes y conductores.
Equipo de Lima Expresa atendiendo la emergencia. Foto: Difusión
Nota en desarrollo