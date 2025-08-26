HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

600 maestros de institutos superiores exigen reglamentación de la Ley 31653

Tras casi una semana de huelga, piden al Ejecutivo que se respeten sus derechos. Docentes insisten por mejoras salariales y beneficios laborales.


En La Libertad la huelga es acatada por el 90 % de docente.
En La Libertad la huelga es acatada por el 90 % de docente. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

Desde la Plaza Mayor, docentes de educación superior de diversas provincias de La Libertad se movilizaron con carteles en mano para exigir al Ministerio de Educación la reglamentación inmediata de la Ley 31653.

Según informó un miembro del sindicato, José María Namoc Medina, han pasado tres años y hasta el momento no sale el reglamento de la mencionada ley, lo que impide la aplicación de beneficios laborales y mejoras salariales.

Puedes ver: Árbitro sufre agresión en partido de la Liga Distrital de Trujillo

lr.pe

¿Qué buscan los docentes?

El Sindicato de Docentes de Educación Superior, que agrupa a 27 institutos con alrededor de 600 profesores desde Bolívar hasta Virú, Chepén y Pacasmayo, demanda el incremento del RIM en 120 %, la CTS al 100 % y la implementación de concursos para ascensos y direcciones que garanticen estabilidad y una adecuada gestión educativa.

Los docentes denunciaron que la falta de reglamento impide el cumplimiento de derechos básicos. "Por ejemplo, cuando un profesor fallece, las viudas no pueden acceder al bono de compensación; de igual manera, quienes cumplen 30 años de servicio no reciben la bonificación de S/ 3.000 soles que les corresponde", afirmó el vocero.

Puedes ver: César Acuña se define como el mejor gobernador de La Libertad mientras aumentan denuncias por secuestro en región

lr.pe

Según señaló a La República, actualmente, la CTS que se les otorga equivale al 14 %, cuando la ley establece el 100%. “Necesitamos este reglamento para garantizar la gestión educativa, el bienestar de los profesores y que esto repercuta en la enseñanza de los alumnos”, añadió.

El sindicato también recordó que la Ley 31653 establece que los docentes de educación superior deben percibir un 120 % más que los de educación básica. “Si un profesor de secundaria gana 100 soles, el de educación superior debe ganar 120. Sin embargo, eso no se cumple”, reclamaron.

90 % de docentes acatan huelga en La Libertad

La huelga nacional indefinida fue convocada desde el 18 de agosto y, en La Libertad, el acatamiento alcanza el 90 %. Los maestros reiteraron que si el Ejecutivo atiende sus demandas en una semana y aprueba el reglamento de la Ley 31653, regresarán a trabajar con los alumnos, quiénes son los principales perjudicados.

